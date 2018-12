"La UV Más Campana sigue trabajando en los temas que le interesan a los vecinos"

Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez se refirieron a varias iniciativas aprobadas en la última sesión del Concejo Deliberante.

"El jueves pasado pudimos lograr la aprobación de varios proyectos generados desde nuestro bloque que tienen gran importancia para la ciudad", explicaron los ediles.

"El primero de ellos es un proyecto de Ordenanza que permite destinar el 5% del Fondo Educativo para la compra de materiales y herramientas para los talleres de la Escuela Técnica. De esta manera la institución podrá contar con recursos para que los alumnos puedan hacer sus prácticas y profundizar el excelente trabajo que vienen realizando aún sin contar que los recursos necesarios".

"Por otra lado se aprobó un proyecto de Pedido de Informes para conocer la situación actual del personal del SAME y poder verificar si todas las ambulancias cuentan con médico a bordo de manera permanente, que es el personal adecuado por su incumbencia profesional que tiene que estas. No sería posible que las ambulancias funcionen solamente con un enfermero, por ejemplo, porque no estaría habilitado para hacer determinados procedimientos o para aplicar medicaciones".

"También se aprobaron varios proyectos relacionados con la problemática de las tarifas de los servicios públicos, Uno de ellos solicita rever los cuadros tarifarios del servicio de gas natural cuyo aumento ha castigado fuertemente a los consumidores. Otro proyecto solicita al Estado que realice las proyecciones de los futuros aumentos sin sobrepasar los índices inflacionarios", concluyeron.