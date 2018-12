La nueva SUV subcompacta de Honda ya está en Argentina

Combinando robustez con versatilidad, se presentó la nueva WR-V viene en dos versiones: EXL y EX. Están disponibles en color blanco, plata, acero y rojo. Honda Motor de Argentina presenta la nueva WR-V, un modelo atractivo, moderno y versátil, con amplio espacio interior, que completa el portfolio de vehículos de la marca en el país. Una opción ideal para quienes buscan un vehículo agradable para la conducción diaria en ciudad, pero también comodidad a la hora de viajar. La Honda WR-V fue un importante hito en la historia de Honda Brasil ya que representa el primer vehículo desarrollado y liderado por el área de Ingeniería y Desarrollo en el país. Hoy, llega por primera vez a la Argentina, permitiéndole a la marca explorar un nuevo mercado de SUVs compactos y fortaleciendo aún más su portfolio de modelos en el país. Fruto de un proyecto liderado por el equipo de Investigación y Desarrollo de Honda Automóviles de Brasil junto a Honda Japón, la WR-V lleva el ADN global de la marca que, en todos sus vehículos, posiciona al ser humano como el centro de su desarrollo, con excelencia de calidad. Este nuevo modelo se basa en el concepto "Little Giant – Pequeño Gigante", un SUV robusto y compacto, pero con un espacio interno generoso y una gran versatilidad. Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de WR-V para Honda Brasil fue combinar la versatilidad de un vehículo SUV con la agilidad de un compacto. En este sentido, se diseñó una suspensión especial que cuenta con amortiguadores con topes hidráulicos, diámetro de cilindro reforzado y una barra estabilizadora resistente, desarrollada para minimizar el balanceo de la carrocería, lo que garantiza una buena estabilidad incluso con una distancia al suelo elevada. En su interior, se destaca un amplio espacio que contrasta con su aspecto exterior compacto y sorprende por su versatilidad gracias a modularidad de sus asientos traseros. Este sistema es una de las grandes innovaciones de la marca, y también está presente en la WR-V, permitiendo distintas configuraciones del asiento ULTR SEAT (Utility / Long / Tall / Refresh), lo que garantiza suficiente espacio para acomodar objetos de diferentes formas y cuenta con un baúl de 363 lts con posibilidad de expandirlo a 1045 lts. Equipado con un motor 1.5 Lts de 4 cilindros en línea, 16 válvulas SOHC i-VTEC, que otorga 120 CV de potencia a 6.600 rpm y un torque de 14,8 kgf.m a 4.800 rpm, ofrece un excelente rendimiento asociado a una transmisión automática CVT. Su diseño externo enfatiza la dureza del SUV basado en el concepto "Armadura salvaje", creado específicamente para este modelo. Esto se demuestra por características principales de las SUV, con un imponente frente delantero y se complementan con un expresivo diseño de faros con luces diurnas LED (DRL). La Honda WR-V cuenta con un diseño integral, replicado en diversos puntos del automóvil y respondiendo a la identidad visual de la marca este nuevo modelo cuenta con la imagen visual llamada Solid Wing Face, compuesta por la parrilla delantera cromada con terminación en Black Piano. Además, se complementa con llantas de aleación de 16" que le transmiten una apariencia más robusta, los marcos del guardabarros y otros puntos clave. Cuenta con equipamiento que aumenta el confort, la comodidad y conectividad a bordo. En ese marco, ambas versiones incorporan cámara de retroceso, mientras que la EXL posee central con pantalla multimedia de 7´´con conectividad Apple CarPlay y Android Auto e incorpora aire acondicionado digital y automático touch screen, que hace más práctico y eficiente el control de la temperatura interna. A su vez, ofrece tapizado de cuero. En materia de seguridad la versión EX-L viene equipada con seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina) y la EX con 4 airbags. En todas sus versiones cuenta con anclajes ISOFIX, frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), carrocería ACE (Advanced Compatibility Engineering) y barras de protección en las puertas, garantizando la máxima protección en caso de colisión. Los precios especiales de lanzamiento son de $730 mil para la versión EXL y de $670mil para la EX.

La nueva SUV subcompacta de Honda ya está en Argentina

