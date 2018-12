La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Marcha en la Ciudad para Repudiar el fallo del Caso Lucía Pérez







En Campana también se replicó la protesta que se desarrolló en varias ciudades del país. Una nutrida y heterogénea columna de mujeres -más algunos vecinos - marchó este miércoles por la tarde en el centro de la ciudad para repudiar la violencia de género y, en particular, el fallo que absolvió a los presuntos autores del crimen de Lucía Pérez en Mar del Plata. Había mujeres pertenecientes al Movimiento Evita, al colectivo Ni Una Menos, Mala Junta, Brigada Feminista, de la CTEP, Matria, La Sorora y el Frente de Izquierda. Todas marcharon reclamando Justicia por Lucía y por todas las demás mujeres asesinadas en los últimos años. La protesta comenzó en el mástil central e incluyó una movilización alrededor de la plaza, para terminar en frente al Palacio Municipal. El tránsito en esa zona fue parcialmente cortado por agentes del Municipio. Numerosas movilizaciones se realizaron este miércoles en todo el país para repudiar el fallo que absolvió a los acusados del femicidio de Lucía Pérez, que pone "al descubierto la peor cara de la justicia patriarcal", en un nuevo paro nacional de mujeres por la muerte de la joven marplatense. En la ciudad de Buenos Aires, las manifestantes marcharon junto a Marta Montero, madre de la joven, desde el palacio de Tribunales hasta la Plaza de Mayo, mientras que en varias ciudades del país también se hicieron marchas para acompañar el segundo paro nacional de mujeres que se realiza en el país. "Este papelón que hicieron estos jueces enaftalinados y retrógrados de culpar a una chica de 16 años por haber tenido sexo, por haber tenido un carácter fuerte, no va a quedar así. No nos van a callar ni amedrentar, porque todos ustedes están con nosotros", dijo Montero en referencia al fallo del tribunal integrado por los jueces Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas. La mujer aseguró que "el narcotráfico de Mar del Plata pagó para tapar la muerte de Lucía". "Ahora hay autos de alta gama vigilando mi casa, pero no lograrán que mi familia abandone la búsqueda de justicia por mi hija", enfatizó Montero. Las mujeres marcharon encolumnadas detrás de una bandera con la leyenda "Todas somos Lucía. La justicia patriarcal es impunidad", en un recorrido que incluyó una parada en el Obelisco para hacer una intervención artística en la que unas 20 manifestantes vestidas de verde y negro se acostaron en el piso con la foto de Lucía en el pecho.

Con pancartas y carteles repudiaron la violencia de género y el accionar judicial.





Fue una marcha heterogénea y muy concurrida.





Las manifestantes se concentraron en el mástil de la plaza..



