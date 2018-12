La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 "Algo porque luchar"...

Por Nahuel Sanchez-Bredle











Nahuel Sanchez-Bredle

El tiempo pasa y recordaba con nostalgia aquellas historias que jamas existieron, eso que añoré y que solo pude ver solo yo, oasis en el desierto y horizontes imprecisos. La vida me enseñó que la familia viene puesta y que los amigos se eligen. Ideales, mandatos, doctrinas y el propio corazón delator que anida deseos engañosos. La Fé te acompaña cuando la razón te abandona, entonces se pueden atenuar las cargas sin mirar atrás las cicatrices del pasado, se puede convivír con el aguijón y podés transformar tu dolor en un don para ayudar a otros. Todo lo que fue ilusión siempre acude a la memoria, en un tiempo que supe brillar no creí jamas ser quien soy hoy. Nos vamos poniendo menos valientes, nos resguardamos del posible daño, perdemos cosas por miedo a perder, somos distintos pero pese a todo soñamos con ser felices. Pasión, compromiso y fidelidad ¿utopía o realidad? ¿ el amor despues del terror? ¿es sano volver a confiar o es necesario? ¿el amor empieza soñando y termina en insomnio?. Creí haber pagado por mis errores porque tarde o temprano(siempre) pedí perdón, la ley de la siembra y la cosecha es tardía, todavía no he visto los mejores frutos. Se apagó la hoguera de la vanidad, el ego ya no está, ahora me refugio en la empatía que me supo dar mas sensibilidad. Antes que asome el rencor, antes que reine la culpa es mejor decír adios, hasta luego o hasta nunca. Es dificil que alguien te rompa el corazón, generalmente somos nosotros tratando de meterlo a la fuerza donde sabemos bien que no cabe y en consecuencia llegamos a la decepción. ¿Será que vivimos en un mundo plagado de prejuicios, materialismo y apariencias?, aún así puedo vivír con el regalo mas maravilloso que me dio la vida: mi hijo, compruebo la fortuna que tengo, que existe lo perdurable y que puedo amar confiadamente, que vale la pena vivír… Nahuel Sanchez-Bredle / Docente y coordinador de grupo solidario Donaciones Campana 1

"Algo porque luchar"...

Por Nahuel Sanchez-Bredle

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: