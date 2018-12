Publicidad Declarado Patrimonio Mundial UNESCO desde el año 2.000, el Valle de la Luna nos muestra paisaje del período triásico, erosionado durante millones de años, dando como resultado formas rocosas únicas en el planeta, dignas de aplaudir a la Madre Natura. Se ubica en la provincia de San Juan, a 270 Km de distancia de la capital provincial. San Agustín del Valle Fértil es la ciudad más cercana donde dormir, de hecho gran parte de las excursiones al parque se inician desde allí después del pernocte. Las rutas de acceso son la 40 y luego la recién inaugurada ruta 150, donde se atraviesan túneles y puentes, lo que hace este último recorrido muy pintoresco hasta llegar al parque. Vale recordar que el nombre del parque es Ischigualasto, Valle de la Luna es como se lo conoce desde la década del 60 o por ahí cerca. Volviendo a los orígenes del parque, nos ubicamos en la era mesozoica, cuando el mundo estaba unido en un único continente, Pangea. Millones de años de movimientos de placas y choques tectónicos hicieron aflorar estos valles que estaban cubiertos de rocas más jóvenes. Paleontólogos y geólogos ven este espacio como un auténtico parque de diversiones de sus pasiones y siguen estudiando estas tierras como si hubieran sido recién descubiertas. Para recorrer el parque, el visitante no puede desplazarse libremente, la excursión se realiza en caravanas de vehículos acompañados por un guía o los buses y minibuses con contingentes de turistas. Se transita por caminos y senderos delimitados, con paradas en diferentes miradores para recibir las explicaciones del guardaparque sobre lo que se está observando. La composición rocosa es fundamentalmente granito, cuarzo y arcilla. Esta mezcla es lo que permitió que el viento y el agua puedan esculpir la piedra y dar como resultado obras de arte naturales. Las formas que adoptaron fueron bautizadas por sus parecidos: El Gusano, El Submarino, El Hongo (este tal vez el más fotografiado, un cañón de una forma imposible de entender) son algunos de estos ejemplos de paisaje lunar. Como regla general, son murallones enormes de color rojizo, púrpura o violeta que parecen nunca terminar, y luego se transforman en lo que se asemeja a un río de lava, cañones a los costados, es una locura de formas. La Cancha de Bochas merece un párrafo aparte. Antes era posible llegar hasta muy cerca en vehículos, pero desde hace tiempo se llega después de una caminata. En el breve camino a La Cancha, cruzan formas increíbles, de escasa altura, esfinges chiquitas en medio de ese desierto cautivante. El nombre viene porque son rocas completamente esféricas que asemejan a una cancha de bochas. La pregunta que cae de maduro es si las amontonaron todas ahí juntas para ser fotografiadas, pero claramente es obra del calor, viento, agua y tiempo. Estas tierras fueron alguna vez hogar del Eoraptor y del Herrerasaurus, los dinosaurios más antiguos conocidos hasta hoy. Estas dos especies convivieron durante unos 230 millones de años. A pesar de la escasa vegetación del lugar, reina el colorido en el Valle de la Luna. Las piedras no solo son caprichosas por sus formas, lo son también con sus colores, cambiantes según el momento del día y el humor del sol. Para añadirle un último toque de otro planeta, el viento barre los caminos casi constantemente, lo que lo hace un sitio ideal para filmar una película al estilo Mad Max. Cerro Morado es una antigua chimenea de un volcán inactivo desde donde se pueden divisar las mejores vistas de la zona. Subir y bajar lleva alrededor de una hora y media, pero créannos que vale la pena invertir hasta el último aliento. Si tienen la suerte de llegar al momento que se acerca la puesta del sol, grabarán una imagen en la retina que nunca podrán olvidar. Ya saliendo del parque (o pueden hacerlo también antes del inicio del recorrido, ya que se ubica cerca del ingreso), recomendamos que visiten el Museo Paleontológico, que no está armado como relleno, realmente cuenta con material interesante y merece dedicarle tiempo para recorrerlo sin apuro. Si disponen de más tiempo, aparte de las actividades programadas por excursión, pueden realizar 2 circuitos de trekking y otro en bicicleta, por supuesto que acompañados por los guías locales. Así mismo, los días de luna llena también se organizan visitas guiadas. Si tienen la suerte de coincidir con este momento del mes y poder ver este espectáculo bañado de la luz de la luna, habrán tocado el cielo con las manos. No queremos dejar de recordarles que lleven gorro, protector solar y agua, que les van a ser útiles en el recorrido. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

DENTRO DEL VALLE DE LA LUNA SE ENCUENTRA ESTE ESPACIO QUE HA SIDO DENOMINADO LA CANCHA DE BOCHAS POR LA PARTICULARIDAD REDONDEZ DE LAS ROCAS Y SU PARTICULAR DISTRIBUCION.

Vuelos y Vacaciones:

Valle de la Luna (Ischigualasto)

Por Lic. Guillermo Ceballos

