Hice una corta caminata antes de llegar al café. Pasé por la estación de trenes, continué por Alem hasta la barrera de la calle del Boat Club, de ahi hacia la izquierda hasta Luis Costa y Sarmiento (dicho sea de paso ahi recordé algo que lei durante la semana, en este tramo Berutti se hizo mano única); para finalmente remontar una cuadra hasta Becerra, por la cuál llegué hasta la Rocca, entrando a Koval por la puertita lateral.

Hoy sí estaba el Perro, sentado frente al vidrio, maniobrando el diario sábana de los Mitre y con la silla vacía al lado, a la cuál me dirijí un poco agitado.

"¡Buen día...!" vociferé, no solo para quién sería mi compañero de mesa, sino también para las chicas que todos los días nos miman un poquito con su cordial atención.

"Bueno, bueno, bueno... ¿Viniste corriendo o andas medio asmático?" dijo el siempre atento Perro, dándose cuenta que un poquito el aire me faltaba por el rodeo a paso vivo.

"Apenas una caminata para tratar de equilibrar un poco entre las facturas de la mañana y mi falta de actividad... La tensión de los botones de mi camisa hablan por si solos" dije, mientras me abanicaba con la carta de cosas ricas, a las cuáles trato todos los días de resistirme y no caer en la tentación.

"Vos lo dijiste... Todo es cuestión de equilibrio. No solo para mantener la linea, sino en todo. Los excesos se pagan, o se cobran; depende como se vea. Pero yo siempre tengo en claro una cosa: a cada acción le sigue una reacción. Y esa premisa nunca me falla".

"Me parece -le comenté, ahora si bastante más repuesto- que vos no estas hablando de mi panza. Ya cambiaste la ficha a ´Modo Filosófico´. ¿O me equivoco?".

"¡Qué filosófico!, son solo ideas que uno maneja. ¿Viste ese dicho que dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo?, bueno; anda por ahí la cosa. Yo no soy ningún filósofo ni quiero serlo. Soy un charlatán que abre los ojos todos los días y trata de leer la realidad, no lo que estas miérdas nos quieren contar" le mandó el Perro, tirando el diario doblado contra la mesa con cierto fastidio.

"¿Si sos tan crítico con la prensa, para que carajo lees; cabrón?" le contesté buscando para donde salía y no me equivoqué ni un poquito, porque arrancó enseguida: "No te confundas, justamente la realidad la encuentro ahí mismo, pero no con una lectura lineal y creyendo que todo lo que me cuentan es verdad. Además no me quedo con una sola campana de las cosas, por eso picoteo en todos los medios: escucho la radio temprano, leo los diarios, miro algún que otro resumen de noticias por TV, paso una vez por semana por la biblioteca... saco conclusiones..." aclaró, mientras revolvía con la cuchara el café con leche que para mí ya estaba re frío pero que a él pareció no importarle.

"Ahi está tu equilibrio. ¿Sería un equilibrio informativo digamos?"

"El equilibrio es otra cosa. El equilibrio está en todos lados: en la sociedad, en un aula, en el tránsito, en esta mesa... Las cosas cambian cuando ese equilibrio se rompe. La vida es un conjunto de fuerzas, y cuando algo o alguien actúa sobre una de ellas o sobre el conjunto, ahí la rueda se mueve", dijo el Perro acompañando su relato con un movimiento de manos, tratando de hacer su relato más gráfico y entendible.

"¿Tan fácil es la cosa? A mi me parece que estás mezclando física con sociología, y no se si son materias compatibles. ¿A qué le llamas fuerzas? Me la complicas... Yo vine y te hablé de comer menos y moverme un poco. Mirá a donde llegamos...."

"Nada es fácil amigo, pero uno trata de teorizar las cosas de alguna manera para que sean más accesibles. Para mi una fuerza es una acción, una decisión, una presencia o una falta. ¿Viste cuándo en una familia fallece uno de sus miembros, sin entrar en detalle quién ni cómo, ese grupo (para mi en equilibrio), deberá prepararse ahora para un fuerte cimbronazo, no solo por la pérdida del ser querido; sino porque ha comenzado en ese grupo un desequilibrio de fuerzas que deberá reacomodarse, ya sea por la reacción de uno o varios de los grupos. Muchas veces ese proceso no se logra y la transformación es inevitable. Pero esto es solo un ejemplo, pasa en las familias, pasa en la política, pasa en la economía" teorizó como si supiera muy claramente de lo que hablaba, al referirse al ejemplo familiar.

"Bueno, yo a eso lo llamo duelo, cuando me hablas del proceso post mortem de un familiar. ¿Vos decís que ese ejemplo se lleva a todos los ámbitos? ¿Entonces en el caso de la economía como sería?" le pregunté, mientras me acomodaba en la silla esperando una larga charla, que nunca sucedió.

"No me vas a enganchar, mirá la hora que es... Solo te digo que esto de seguir tomando deuda externa es una gran fuerza que hoy mantiene un equilibrio pero que a la larga se va a romper. Y cuando eso pase; entonces sí, agarrate..." me dijo el Perro mientras agarraba los anteojos y se paraba, para salir casi corriendo por la puerta del café con rumbo desconocido (¿Habrá ido a armar el arbolito?).

