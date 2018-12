P U B L I C





Los seres humanos somos complejos por naturaleza, de pronto deseamos algo, material, urgente, convengamos que a veces lo necesitamos, calculamos que es imprescindible y decidimos comprarlo, si hay posibilidades; cuando ya se cumple ese propósito, y está en nuestras manos, comienza el tiempo del disfrute, lo vemos hermoso, superior; con bondades que al decir con exactitud tan solo es producto de nuestra alegría por la nueva adquisición; y pasa un tiempo prudencial donde hay un desgaste propio del uso, llámese atuendo, artículos del hogar, bienes raíces etc., y otra vez allí, la mente comienza a maquinar algo nuevo. Olvidando lo que Dios nos advirtió en (Mateo: 6:26) "mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro padre celestial las alimenta. ¿no valéis vosotros mucho más que ellos?" Y en (Mateo 6:28) Dios nos continúa explicando; "y por el vestido, ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan: pero os digo que ni aún salomón se vistió como uno de ellos" Resumiendo; se entiende que Jesús sabe de nuestras prioridades, y vendrá sin tardar a entregarnos su bendecido auxilio, porque nunca nos soltará de su mano, si lo aceptamos y consideramos a Dios, nuestro padre celestial, también la obediencia a sus mandamientos es imprescindible, porque de esa forma estamos seguros que se hará su voluntad, y por el amor que Él nos demostró, muriendo en la cruz por nosotros para salvarnos, nos comprometimos y le entregamos el primer lugar en nuestra vida. Luego, es muy importante seguir este orden, familia, hogar, trabajo, relaciones con el prójimo, es extremadamente necesario para el mundo, que se distinga a las personas que tienen al supremo en su corazón, sería de gran estima y honor que cuando pasamos por lugares concurridos, tengamos la oportunidad de predicar con la espalda, y que las personas allí presentes puedan comentar con sinceridad y simpatía esta valedera frase ¡¡¡Ahí está pasando un verdadero hijo de Dios!!!! En la actualidad, todos los días leemos en los periódicos, oímos comentarios, noticias desagradables, tristes, que nos llevan a no confiar; cerrar nuestras puertas, colocar rejas y cuanto aparato nos permita estar aún más seguros, menos expuestos y vulnerables; prevenir es muy lógico, razonable, no sabemos cómo y cuándo finalizará este periodo que está transitando nuestra querida patria, estaremos a la espera que se revierta esta situación para el bien de todos y podamos aplicar sin titubeos, libremente, y sin calificaciones, lo que Dios, con su sabiduría infinita nos recuerda en (Hebreos 13:2) no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Quieres tener esperanza? Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre. (Salmo 121:7.8) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Rosa Buhalezuk Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Nuestra Esperanza"

Por Rosa Buhalezuk

