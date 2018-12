Pordenone - 21 de abril de 2018

¿Cuánto tiempo nos ha quedado para organizarnos antes de que lleguen los grandes acontecimientos, como la fuerte crisis económica?

Giorgio: Todo lo que ya estamos haciendo es una gran preparación, que tarde o temprano nos presentará los hechos. Ocurrirá pronto, es cuestión de meses, o de algunos años. Cada uno de nosotros ha alcanzado un determinado valor espiritual, que solo Dios puede juzgar. Sin embargo tenemos que saber que lo hemos alcanzado y además lo tenemos que mantener, quien lo niegue sería un falso humilde. Y es precisamente en base a la preparación de cada uno, de lo que hemos comprendido, que en tiempo de crisis económicas, de guerras, de catástrofes, seremos llamados. Hace muchos años que os digo: "El Cielo nos pide que dejemos todos...!. Esta vez la situación será al revés porque estamos al final de los tiempos: ¡tenemos que salvar el espíritu! La prueba que nos dará Dios será inversamente proporcional. Me explico mejor: ¡si aún no he comprendido que Cristo es todo y que tengo que estar dispuesto a dejar cualquier cosa en esos momentos dramáticos ocurrirán situaciones en mi vida que me pondrán con la espada contra la pared para decidir si dejar todo o no! ¡Si no lo hiciéramos no llegaremos a ver el Reino de Dios! En cambio si interiormente estamos dispuestos a dejar todo, hasta a nuestro hijo, entonces en esos momentos no nos pedirán que lo hagamos porque Dios sabe que somos capaces de hacerlo. Te doy un ejemplo: "Ocurrirán catástrofes, en Italia y en el mundo y si no estamos dispuestos a dejar todo y a vivir en la calle nos veremos obligados a hacerlo, sea como sea. La catástrofe será, sobre todo, interior porque moriremos de miedo, de depresión, de pánico. Ahora tengo que decir: "Señor, esta noche duermo en el arca, pero si así lo quieres mañana dormiré en la calle con los vagabundos, con los sin techo, con toda mi familia! Tienes que saber que soy capaz de hacerlo y si crees que te estoy mintiendo ponme a prueba, te lo demostraré ahora, en tiempos de Paz". Solo así, en esos días, me dejará la casa, el coche, la comida y podré recibir a los hermanos que están en la calle. Dios quiere llevarnos a Su Reino, través del sufrimiento, allí donde no se posee nada y donde todo es común. Claro que hasta que no veamos a Cristo regresar tenemos que hablar siempre de Su Venida para salvar a las almas, incluso a costa de la muerte. Tenemos que estar activos hasta que se desgarre el Cielo. Quienes estén activos sufrirán muchas penas ya que tendrán que hablar en medio de la sangre, de las guerras, de las radiaciones. Yo hablaré del Hijo del Hombre hasta mi último aliento. Otras personas serán llevadas, sobre todo los niños.

¿El sufrimiento de las almas descrito por Dante en la Divina Comedia es real o simbólico? ¿Las personas son torturadas físicamente en un lugar oscuro?

Giorgio: Si, es la segunda muerte. ¡Es un lugar semi-oscuro en el que las personas son torturadas en el espíritu, querrían morir pero no pueden, es un destino mucho peor que el del sufrimiento físico! Es la ley del karma. El sufrimiento no es eterno, de lo contrario Dios no sería misericordioso, ni infinitamente amoroso: el castigo, o la pena es larga, pero tarde o temprano, después de haber comprendido, se vuelve al amor, a la paz y a la evolución.

Si me diera cuenta de que soy yo mismo quien alimenta mis debilidades materiales ¿cómo podría cambiar? ¿Hasta qué punto la ley me perdona si en realidad soy consciente de mi pecado?

Giorgio: Lo importante es no hacerles daño a los hermanos en el transcurso de su camino y no distraerse en la Obra. Los pecados tienen que ser limitados a la persona misma, no tienen que obstaculizar a la Obra. Si uno se hace mal a sí mismo, luego tiene rezar un rosario, o invocar al Señor, y al mirarse al espejo y recordar que tiene que cambiar, tiene que mejorar. Después de una sana autocrítica el Señor lo perdonará porque, a pesar de todo está dando amor a sus hermanos y haciendo obras. Si luego, vuelve a caer en el error, pero sigue siendo disponible, fiel, altruista y da todo de sí, sus pecados son perdonados setenta veces siete. Obviamente Jesús se refería a las debilidades humanas, no a los pecados graves, o a las blasfemias en contra del Espíritu Santo.

