Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría encara este fin de semana la última fecha del campeonato en el autódromo de San Nicolás. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". REFORMAR: La intención del Auto Club Zárate es poder concretar el sueño de poder en el actual galpón que poseen además de guardar los autos antiguos y clásicos junto a las cupecitas es reformarlo y convertirlo como un lugar a visitar por el público en general. AMIGOS: La relación entre los motoristas de la categoría Kart Plus se muestran muy amigos como lo expresan en las redes sociales entre picadas, cena y comidas. Que lindo que la gente se quiera. ALEJAMIENTO: En la última del Super TC 2000 sirvió para marcar el alejamiento de l terminal Peugeot de la categoría luego que la marca a nivel mundial acotara el presupuesto para la filial argentina. El equipo DTA de San Nicolás ahora busca nuevos horizontes. PROCAR: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo capitalino para sus dos clases donde el premio coronación comenzará desde las 10 hs. DESPEDIR: El español Fernando Alonso campeón de la Formula Uno en 2005 y 2006 se despidió de loa máxima categoría del automovilismo mundial que pierden a un gran protagonista en esta Formula Uno. PRESENTADO: Al cabo de otra temporada el kartódromo de Zárate es una vez más el mejor presentado del año con las mejores instalaciones y con mayor comodidad con un alto cuidado del Predio. PENSAR: Cristian Falivene tiene el chasis para el TC Regional guardado en un galpón y piensa que el año venidero uno de sus hijos pueden utilizar el mismo si deciden bajarse del karting. EVALUAR: Emiliano Falivene el hijo mayor está evaluando este ofrecimiento por parte de su padre que contará con la atención del auto por parte de Tártara que además le provee los motores. TC PISTA: La categoría está cerrando el año en el autódromo de San Nicolás este fin de semana con el premio Coronación. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. SEGUIR: Llega el final de la temporada y siempre se va evaluando quien seguirá y con cual estructura. En el caso de Daniel Berrra aún no hay nada en vista y tampoco confirmó si seguirán los que están este año que termina. Qué tema! DESEO: Cuentan que el piloto de Alma desea seguir el próximo campeonato en la alta competencia con su propio auto de la clase TC 1100 y el "Gallego" Fernandez esta viendo como se manejará con los presupuestos. PROBABLE: Como el auto no funcionó de la manera deseada es probable que no esté en el Gran Premio Coronación de la categoría Alma con su Fiat Uno en la Clase Dos donde el zarateño Maximiliano Civitarse espera revertir todo para la próxima temporada. FORMULA APAP: En el autódromo porteño la categoría Escuela del automovilismo zonal desarrolla este fin de semana dos carreras para cerrar la temporada con su habitual parque de autos. Desde las 9 hs comienzan con su propuesta. SEGUNDO: El zarateño Juan Carlos Bava cerró su campeonato días atrás en el autódromo platense en el Turismo 4000 Argentino con un segundo puesto con el Falcon que los hermanos Caggiano arman en Jose C. Paz y la motorización de Matías Guillen. El chasis a cargo de Fabián Fuentes. REPRESENTADA: La presentación de su stand en la última fiesta del automóvil por parte de la agencia Ferreyra Motor que no pasó desapercibido para nadie. También cayó muy bien en la terminal Citroen que se sintió muy bien representada en tal evento con resultados positivos. MOTIVO: Aunque la cena de la amistad para ex pilotos sirvió para un reencuentro de aquellos protagonistas de Alma no será el motivo para que Guillermo Clerici vuelva a la Alta Competencia dado que en reciente nota aseguró que es pasado. ALMA: La categoría visita el autódromo platense en este fin de semana por la última carrera del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su show automovilístico. ARROJAR: El cierre del campeonato del Super TC 2000 no arrojó el mejor balance del año para Matías Milla con el Citroen del equipo de competición, Sporteam con el cual pudo realizar parte del presente calendario por diferentes razones que ya son de dominio público. SEGUIR: La idea del campanense Matías Milla es seguir el año próximo en la categoría y a veces querer no es poder y para llegar a continuar se trabaja en el tema de los presupuestos que terminan definiendo su futuro deportivo. COPA: La copa constructora del año 2018 recayó en la Fórmula Uno en el equipo Mc Larent una vez más demostrando el buen momento que atraviesa donde también ganó el título de piloto con Lewis Hamilton. TC 2000: Este fin de semana la categoría está cerrando su temporada en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Ríos con su premio Coronación. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. REFORMA: En el autódromo capitalino deben arrancar con las obras como así lo hicieron saber quienes tienen a su cargo tal predio y comenzarán las reformas que incluye algunos circuitos en particular que se muestran muy deteriorados. ULTIMA: Marcelo Cuidet cree que esta será su ultima temporada en la Alta Competencia bajándose de los chasis del TC Regional que lo tuvo al de Capilla del Señor como protagonista varios años. GANAS: Hoy no se puede confirmar que Ignacio Tártara este el año próximo arriba de un auto de carrera a pesar que las ganas del "Nacho" están intactas como cuando logró varios campeonatos en la categoría TC Regional. CAMPEONATO ARGENTINO: En el kartódromo argentino ubicado dentro del predio del autódromo Juan y Oscar Galvez este fin de semana se desarrolla el Campeonato Argentino de Karting donde desde las 10 hs están arrancando con su espectáculo. REGRESO: La terminal Fiat regresa al Super TC 2000 el año próximo con 3 Fiat tipo que condecoran Mariano Werner, Matías Muñoz Marchesi y Fabián Yannantuoni que son tres de los pilotos que acaban de salir del equipo Peugeot. EQUIPO: El equipo DTA que fuera el encargado de tener a la terminal Peugeot ahora se hizo cargo de Fiat en los talleres de San Nicolás donde serán atendidos por su director Bruno Armellini. COMPRAR: Parece que Andrés Rivero está con la intención de comprar una Cupecita de TC del ayer y en eso anda el gauchito viendo y preguntando precios para formar parte de esta categoría con tantos recuerdos. GANAS: En reciente nota radial el cantante Dipy anunció sus ganas de volver a correr y para concretar esta posibilidad va a hablar con su amigo Juan Sbarra para que le atienda el auto como el año anterior. PASEAR: El campeón de la Clase Potenciada de Karting viene de pasear por Salta tras recorrer tambien Jujuy donde llegó al norte argentino para visitar a su hijo y Juan Carlos Suarez asegura haber disfrutado mucho este encuentro. ARRANCAR: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos del Turismo 4000 Argentino ya confirmaron que el año venidero estarán arrancando la temporada el 17 de febrero en el autódromo platense. VOLVER: Es muy probable que el próximo año el zarateño Dario Laccette vuelva a la alta competencia a bordo de un Ford donde define si en el TC Pista Mouras el Turismo 4000 Argentio o el TC Pista. Por el momento el propio piloto no lo confirmó pero la posibilidad está en pleno desarrollo. DESPEDIR: La comida organizada por Juan Carlos Rizzo para despedir el año en su taller contó con la presencia de muchos allegados al mundo del automovilismo donde el ex piloto entrado en años demostró sus condiciones en las cuestiones gastronómicas. CENA: Días atrás como todos los meses los ex dirigentes de la categoría Alma se reunieron para vivir otra velada y se hizo propicia en esta ocasión para despedir el año donde la peor parte la llevó Don Altuna por parte de sus amigos. ¡? TURISMO PISTA: En el autódromo de Paraná la categoría está cerrando la temporada con sus tres clases durante este fin de semana donde desde las 10 hs televisa Canal 13 a través de la gestión del programa Carburando. QUERER: Definitivamente Julio Cesar Moyano quiere a partir del año próximo trabajar como chasista en el Fiat Uno de Leandro Cracco a lo largo de toda la temporada contando con su amigo Savastano en el armado del auto mencionado. GRANDE: Javier Azar está terminando un taller más grande al actual con la sana intención de además del equipo de la Tope Race armar uno para sumarse al TC 2000 el próximo año con nuevos pilotos con la notable ausencia de Sancho Moine en esta estructura. Mirá vos! OCUPAR: Julián Santero estará en la próxima temporada ocupando una butaca en el equipo Toyota del Tope Race que junto a Matías Rossi serán parte importante para la terminal japonesa. LESION: Ante la ausencia en el próximo Dakar por la lesión en su mano por parte del piloto Pablo Copetti en el equipo de la calle Jacob de Carlitos Debesa ya se trabaja de cara a la carrera internacional de la costa argentina en el verano 2019. SERA CIERTO? Que tras comprar el karting al Tano Zarantonello su nuevo dueño hombre dedicado ala venta de pintura se sumará a la categoría Kart Plus utilizando este verano para hacer experiencia.

