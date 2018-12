La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 Breves: Fútbol







SUPERFINAL EN MADRID Esta tarde, desde las 16.30 (hora argentina), Boca Juniors y River Plate definirán al campeón de la Copa Libertadores 2018 en un partido que se disputará en el estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid luego de los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Monumental en la previa al encuentro revancha del empate 2-2 que se jugó en La Bombonera. El Millonario tiene diez jugadores confirmados y una duda, que modificaría su disposición táctica: Lucas Martínez Quarta o Ignacio Fernández. En consecuencia, su formación sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Martínez Quarta o Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; y Lucas Pratto. El Xeneixe, por su parte, podría presentar una delantera con dos "9" como Darío Benedetto y Ramón Ábila. En consecuencia, los 11 de Guillermo Barros Schelotto serían: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Cristian Pavón; Ábila y Benedetto. La otra opción del Mellizo es la inclusión de Sebastián Villa por Benedetto. SUPERLIGA: FECHA 15 Defensa y Justicia derrotó ayer 3-0 a Colón de Santa Fe y quedó como único escolta de Racing Club (33) con 30 puntos. Además, por esta fecha 15 de la Superliga también jugaron: San Martín (T) 0-3 Newells; San Lorenzo 1-1 Estudiantes (LP); Unión 0-1 Banfield; Lanús 2-1 Talleres; y Godoy Cruz 1-1 Independiente. La acción continuará hoy con Argentinos Juniors vs Aldosivi (19.20), Gimnasia (LP) vs Huracán (19.20) y Racing Club vs San Martín de San Juan (21.30). En tanto, el lunes jugarán: Patronato vs Vélez Sarsfield (19.00) y Belgrano vs Tigre (21.15). Quedaron postergados: Boca Juniors vs Atlético Tucumán y Rosario Central vs River Plate. El líder del campeonato es Racing Club con 33 puntos. Luego aparecen: 2) Defensa y Justicia con 30; 3) Atlético Tucumán con 28; 4) Boca Juniors, Huracán y Vélez con 24. PRIMERA B METRO Barracas Central (39 puntos) se trepó a lo más alto del campeonato tras vencer 1-0 a Fénix como visitante. Sin embargo, Estudiantes de Buenos Aires (37) tendrá mañana la posibilidad de recuperar la cima cuando visite a Sachachispas. Por esta fecha 19, ya jugaron: San Miguel 0-0 Tristán Suárez, Defensores Unidos 2-1 Flandria y All Boys 1-2 San Telmo. La programación sigue mañana lunes con: Comunicaciones vs Deportivo Español, J.J. Urquiza vs Acassuso y Sacachispas vs Estudiantes. El martes, en tanto, jugarán: Colegiales vs Deportivo Riestra y Talleres vs Atlanta. Mientras que el miércoles se cerrará la jornada con Almirante Brown vs UAI Urquiza. PRIMERA C El líder Deportivo Armenio (36 puntos) recibirá hoy a Victoriano Arenas, buscando extender su distancia en la cima después que Midland (32) superara 2-0 a Sportivo Italiano y quedara como único escolta. Por esta fecha 19 ya jugaron también: San Martín 0-0 Leandro N. Alem, Sportivo Barracas 2-3 Deportivo Merlo, Villa San Carlos 3-0 Cañuelas y Lamadrid 2-3 Ituzaingó. El lunes se disputarán otros tres partidos de esta jornada: Laferrere vs Excursionistas, Argentino de Quilmes vs Berazategui y Luján vs El Porvenir. Mientras que el martes jugarán Dock Sud (31) vs Central Córdoba de Rosario.



