La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/dic/2018 En Navidad:

"La unidad y el amor deben ser los principales pilares de nuestras vidas"

Por Nelda Fischer





"No olvidemos que sin importar credo o religión las Navidades son para recordarnos que la unidad y el amor deben ser los principales pilares de nuestras vidas" Es cierto que hay tristeza en el país, en la ciudad, en miles de hogares. Es cierto que con el sueldo no podes pagar ni la tercera parte de todo lo que debes porque todo aumenta en forma abismal en el mercado, los servicios…todo. Es cierto que mientras unos planean unas vacaciones en Brasil otros se deben conformar con tomar unos mates en la Costanera (y si alcanza para la yerba y el azúcar). Es cierto que las vidrieras están llenas de colores de brillos de regalos, de juguetes pero muchos pasamos, miramos y seguimos de largo. Es cierto que nuestros "viejos" están más tristes que nunca porque no solo no tienen para comer si no tampoco para comprar sus remedios. Es cierto que: o pagamos las cuentas o comemos. Y eso es muy triste muy desgastante. Pero a pesar de todo no bajemos los brazos, no perdamos la calma, sequemos nuestras lágrimas y dibujemos una sonrisa de esperanza en nuestro rostro. Demos al prójimo lo poco o casi nada que tenemos. Aprendamos a compartir quizás eso poquito que tenemos materialmente con aquellos que tienen menos que nosotros. Podemos iluminar los rostros de muchos! Valoremos la vida, lo que tenemos, nuestros afectos, nuestros hijos, nuestros nietos. Disfrutemos de las pequeñas cosas: de ver un atardecer, o el brillo de las estrellas, de nuestro jardín y nuestras mascotas. Miremos lo cotidiano pero disfrutándolo como algo único. Disfrutar lo que uno tiene no es conformarse, es seguir luchándola y apostando a algo nuevo a distintos proyectos. No perdamos la esperanza! Y no estemos tristes si en nuestra mesa de Navidad no hay un pan dulce o una sidra porque la navidad no es eso. "Las Navidades son para recordarnos que la unidad y el amor deben ser los principales pilares de nuestras vidas". Mas allá de todo credo o religión eso debe ser la Navidad estar en paz con la familia, juntos, perdonarnos, ayudarnos, escucharnos y sobre todo no perder la fe aunque el agua parezca habernos llegado al cuello. El Dios en el cual creo se hizo hombre (Jesús) para todo aquel que en El crea tenga vida eterna. A pesar de toda crisis pensemos que esto pasará como todo y no dejemos de soñar con un mejor mañana. Que nadie nos arrebate los sueños. NELDA FISCHER

En Navidad:

"La unidad y el amor deben ser los principales pilares de nuestras vidas"

Por Nelda Fischer

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: