Reconoció el liderazgo "indiscutido" del intendente Abella dentro de la alianza de gobierno, al tiempo que llamó a sus correligionarios a recuperar el "protagonismo" que la Unión Cívica Radical tuvo en la ciudad. A 35 años del retorno a la democracia de la mano del recordado presidente Raúl Alfonsín y en la sede partidaria ubicada sobre el boulevard Calixto Dellepiane, la concejal Romina Buzzini y una nueva comisión directiva asumieron este lunes la conducción del Comité Campana de la Unión Cívica Radical, acto durante el que la titular del partido llamó a sus correligionarios a recuperar "el protagonismo" que el radicalismo supo detentar. Buzzini comenzó a transitar su segundo mandato al frente del Comité local tras haberse impuesto a la lista encabezada por Hugo "Chiky" Martínez, quien ayer acompañó la ceremonia de asunción y también pasó a formar parte de la flamante comisión. En primera fila, siguieron las alternativas la ceremonia el intendente Sebastián Abella y el concejal Luis Gómez, entre otros funcionarios, referente y militantes radicales presentes. Fue un acto de emotivos homenajes tanto a Alfonsín, padre del actual período democrático, pero también a dos figuras de la política campanense como el exintendente Dellepiane y el exsenador provincial Oscar Sala. Precisamente, su nieto Augusto se hizo cargo este lunes de la presidencia de la Juventud Radical. "(Tenemos que) estar orgullosos por la juventud que hoy asume, porque nos da la pauta que no solo tenemos un partido de 107 años, sino muchos más para seguir como Unión Cívica Radical", expresó Buzzini, la última oradora de la noche. La concejal exaltó la "mística e historia" de la UCR y afirmó que así como Alfonsín pudo reconstruir el sistema democrático tras la dictadura militar, los radicales contemporáneos estuvieron "día tras días" dándole "batalla" al kirchnerismo porque sabían "que no era lo que nuestro país necesitaba". En ese sentido, señaló que por "28 años la provincia de Buenos Aires estuvo gobernada por los peronistas, que la dejaron realmente desbastada". "Y tuvimos la capacidad -continuó- de darnos cuenta que, así como todos decimos que de a uno nadie llega en la política, de a un partido nadie tenía la posibilidad de ganar. Y se conformó Cambiemos porque sabíamos que era necesario salir adelante y decirle basta a la situación que después tuvimos que afrontar". Buzzini reconoció que hay radicales que "no están de acuerdo" con esa alianza, pero consideró que en cada uno "está la posibilidad de demostrar que el radicalismo da batalla permanentemente para mantener sus principios, que no está dispuesto a bajar sus banderas, pero como dijo Raúl Alfonsín: que la bandera más alta sea la de Argentina". Siguiendo con las referencias al expresidente, la concejal sostuvo que "hablar de democracia no es solamente la libre expresión: es ir de la mano de las normas, respetar las instituciones y respetar lo que el pueblo eligió". Así, recordó que "el pueblo de Campana viene eligiendo Cambiemos y el pueblo de Campana sabe que el radicalismo de la UCR trabaja dentro de Cambiemos y que va de la mano para seguir trabajando junto con el intendente Sebastián Abella para que Campana siga creciendo y para que todos podamos vivir mucho mejor". "Tenemos que lograr volver a tener en algún momento el protagonismo que supimos tener en nuestra ciudad y tenemos que fortalecer el radicalismo para pedirle al intendente Abella más lugar en la gestión para poder salir adelante todos juntos", remarcó Buzzini. Posteriormente, en diálogo con la prensa, la titular del Comité local amplió su visión. "El radicalismo tiene que seguir creciendo para tal vez en el 2023 tener el protagonismo que supimos tener en esta ciudad, que precisamente fue gobernada por un radical durante tantos años. Pero también sabemos reconocer los espacios y la realidad, y hoy Sebastián Abella es indiscutido en su función y es natural que sea el próximo candidato de Cambiemos", señaló. "No voy a hablar de números, pero queremos seguir fortaleciendo nuestro rol. Por supuesto queremos mantener la banca y a partir de ahí, ver lo que sucede", respondió cuando LAD le consultó sobre los lugares a los que aspirará la UCR local en la próxima boleta amarilla. El año próximo vencen los mandatos de Luis Gómez y de Alejandro Deppeler. Antes, Augusto Castro Sala, el nuevo presidente de la Juventud Radical Campana, había ponderado de sus compañeros las "ganas de trabajar por los vecinos y el espíritu radical de defender a muerte la democracia, las instituciones, por lo que siempre tenemos presente a Raúl Alfonsín". Y hasta se animó a criticar a referentes de la oposición al gobierno de Abella: dijo que "algunos políticos no recuerdan ni copian la honestidad de este gran dirigente político" sino que accionan solo "en beneficio propio y para tirar piedras en el camino". Por el contrario, le aseguró al intendente Abella que "puede contar no solo con la Juventud sino con toda la Unión Cívica Radical en su conjunto". Quiero felicitar a la juventud porque realmente me llena de alegría verla acercarse a la política con compromiso", manifestó por su parte el jefe comunal, quien reconoció que "quizás" se sumó a la militancia "como un vecino, pero no con una raíz política", por lo que celebró que los "partidos centenarios" posibiliten que su "semilla" vaya "pasando de generación en generación". "Ojalá en estos dos años puedan hacer muchas cosas. No me queda la menor duda que estamos todos en el mismo camino y que queremos lo mejor para la ciudad", les dijo a los radicales.

