Exitosa Ronda de Negocios

Organizada por la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, más de 150 empresas estuvieron presentes acompañados por Municipalidad, CAME, Came Joven, FEBA, JE-FEBA, Facultad Regional Delta, Instituto Nº 15 y la Escuela Técnica Roberto Rocca Días pasados se desarrolló con una nueva "Ronda de negocios" organizada por la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, en las instalaciones de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Con más de 150 Empresas, Profesionales y Emprendedores; y con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial, el equipo organizador está muy conforme con los resultados porque "se ofreció un evento con contenidos, que ayudó al empresario a generar contactos, articulando y estableciendo redes para un trabajo conjunto en la ciudad". El evento se inició con la entrega del "Premio Joven Empresario", donde desde la organización felicitaron a todos los participantes y, en especial al Ganador Francisco Conde Fundador en MoTu - Módulos Tubulares y a Débora Biaín Gestión Social, por su mención a finalista en la categoría Impacto Social. Agradecen también a la Escuela Técnica Roberto Rocca y al Sr. Director Ludovico Grillo por su acompañamiento y compromiso con la Cámara Empresarial, a las organizaciones que acompañaron como Municipalidad de Campana, CAME, Came Joven, FEBA, JE-FEBA, Facultad Regional Delta Campana, Instituto Nro 15 Campana, Zulema García. También fue el turno de destacar la labor de los expositores, como Banco Patagonia, Provincia Seguros, por Secretaria de Producción, Turismo y Empleo de la Municipalidad de Campana, Banco Nación, Madero Asesores de Seguros, Globa, Universidad de Lujan Regional Campana. Durante la jornada asistieron autoridades municipales entre ellas Mariela Schvartz (Jefa de Gabinete) y Sandra Gotelli (Directora de Producción), y al Comité Organizador de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, Adriano Ferrari, Federico Szir, Rodrigo Arizmendi, Karina Gelvez, Pablo Gutiérrez y Débora Biaín que trabajaron para hacer este evento posible.

Con una gran concurrencia la ronda de negocios se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela Técnica Roberto Rocca





Los integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara de Jovenes Empresarios y Emprendedores de Campana posan para la foto



