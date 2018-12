La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/dic/2018 La Moción de Preferencia en el Concejo Deliberante, la agilización y el debido análisis de los proyectos

La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires respondió con fecha 18/11 una consulta que se le hizo hace unos meses desde la Presidencia del Concejo Deliberante de nuestra Ciudad, dirigida a convalidar una limitación a proponer mociones de preferencia en el recinto, que coincidía con la posición del Bloque de Cambiemos para proyectos de la oposición que estaban esperando tratamiento en Comisión y no se trataban. Los artículos 51 y 52 de nuestro Reglamento establecen una moción de preferencia es " la que tiene por objeto anticipar el momento en que conforme al Reglamento debe tratarse un asunto incluido o no en el Orden del día, y tenga o carezca de despacho de Comisión ". Disponen que serán tratadas en una siguiente sesión las que se voten por mayoría absoluta , y las que se voten con 2/3, pueden ser tratadas en la misma Sesión. En conclusión: la Asesoría , con un dictamen en el marco de su intervención como colaboración, ha respondido que no existe contradicción ni duda ni vacío en nuestro Reglamento sobre el tema y que está clara la facultad de pedir mociones de preferencia para tratar proyectos porque hay respaldo también en otras normas , que hay que interpretar en forma coordinada, como la Ley Orgánica de Municipalidades de nuestra Provincia y el art. 75 de nuestro Reglamento de Campana. Por lo tanto no se ve que puedan ser objeto de cuestiones judicializables como se pretendió introducir en la última sesión por quienes se oponen a tratar mociones de preferencia. El problema de fondo es tratar los asuntos ágilmente y no excluirlos, y contar con los estudios previos legalmente exigibles para poder tratarlos analizándolos como necesitan. Para ello tanto el art. 27 de nuestro Reglamento, como el Reglamento de La Cámara de Diputados de la Provincia prevén modos de compeler a las Comisiones para que se expidan o den cuenta del estado en que se hallan los asuntos a su estudio, y resolver si devolver o girar los que aún no tienen reunidos los pasos previos para ser tratados, todo esto en beneficio de los vecinos de Campana. Dra. Rosa Nélida Funes / Concejal por UV Mas Campana

