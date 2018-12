La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/dic/2018 El Bloque PJ-Unidad Ciudadana se suma a la lucha por la Ley de Trombofilia







La concejal Romina Carrizo se reunió con vecinas de nuestra ciudad que llevan adelante dicha campaña, quienes expresaron sus testimonios y experiencias personales al atravesar la enfermedad. "Lamentablemente existe una ley, pero se convirtió en uno de los primeros vetos del presidente Macri", aseguró la edil. El bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana adhirió a la lucha por la Ley de Trombofilia, tras un encuentro mantenido por la concejal Romina Carrizo con un grupo de vecinas de nuestra ciudad quienes buscan concientizar sobre este padecimiento y las personas que viven con él. En un ameno encuentro llevado a cabo en las oficinas del bloque peronista, las mujeres dialogaron sobre la necesidad de la ley que fue aprobada "pero se transformó en uno de los primeros vetos del presidente Mauricio Macri", señaló Carrizo. "Esta norma pretende que luego de la pérdida de un embarazo o de antecedentes familiares de trombofilia se realice el examen para detectarla y tratarla con cobertura pública y de las prestadoras sean obras sociales y prepagas", explicó. La concejal reconoció haber quedado "conmovida" por varios de los relatos de las mujeres con las que se encontró. "La Ley es una necesidad y también las campañas de concientización al respecto, no debemos ignorar el dolor de mujeres y familias enteras que pierden tres embarazos en distintos intervalos de gestación para activar un protocolo que permita el diagnóstico", expresó la edil. "Fue un encuentro muy cálido y agradezco enormemente que mujeres que pasaron por mucho dolor me confíen sus testimonios", declaró Carrizo, quien presentó una resolución local para manifestar la adhesión al proyecto que se encuentra en el Congreso. "Marianela Cupparo, miembro de la Asociación Trombofilia y Embarazo, junto al resto de las asistentes al encuentro, me contaron que la Trombofilia es una enfermedad silenciosa, que tiene tratamiento si es diagnosticada y que reactivos y medicación se encuentran en nuestro país, solo falta la Ley que garantice la cobertura", expresó la concejal del PJ-UC. Para más datos, se puede visitar la página web http://trombofiliayembarazo.org/ donde hay material informativo.

La concejal Romina Carrizo cuestionó al Gobierno nacional por su política hacia este padecimiento



El Bloque PJ-Unidad Ciudadana se suma a la lucha por la Ley de Trombofilia

