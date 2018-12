La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/dic/2018 El Instituto 15 sostiene su oferta a pesar de los recortes















Ofrece flexibilidad en la cursada y amplia salida laboral. Inscribe hasta el 28 de diciembre. "Hemos logrado que se abra el primer año de los profesorados de Geografía e Historia, no tuvieron esa suerte otras instituciones", dice su directora, María Isabel Fernández. Ocho tecnicaturas y seis profesorados es la generosa oferta gratuita del Instituto 15 para el año lectivo 2019, status que no todos los institutos de educación superior de la región y de la provincia en general pudieron sostener. "La provincia de Buenos Aires –comentó la Directora María Isabel Fernández- está ejecutando un recorte bastante importante en todos los niveles, y la Educación Superior de la Dirección General de Escuelas también lo está sufriendo. Por eso la dificultad de abrir carreras nuevas o, directamente, de sostener las que ya están". Sin embargo, por prestigio y trayectoria de la institución, además de la singular dinámica económica de nuestra región, el Instituto 15 ha logrado mantener intacta su oferta educativa, sin tener que resignar ninguna de sus carreras para el ciclo lectivo 2019. Aun así, se aclara que para abrir un 1er. año, sea cual fuera la carrera, es condición indispensable sumar al menos con 20 alumnos inscriptos. "Lo que pasa –explicó Fernández- es que cuentan la cantidad de egresados, y cuentan la demanda y dicen: bueno, no se necesita. Lo que nosotros decimos es que sacan una foto de lo que pasa hoy, pero todos los institutos estamos formando gente para dentro de 5 años, con lo cual hay que ver, por ejemplo cuanta gente se va a jubilar en ese tiempo. Necesariamente, va a haber una demanda para cubrir puestos vacantes. Nosotros no formamos para el aquí y ahora. Los institutos de Formación Técnica y Docente están trabajando, en una acción proyectiva, para dentro de 4 ó 5 años. Aun así, hemos logrado que se abra el primer año de Geografía e Historia, no tuvieron esa suerte otras instituciones, como Pilar, por ejemplo. Lo cierto es que en la región 11 y en todas las regiones hubo una reorganización de oferta. Por un lado, algunos profesorados según el planteo a partir de los datos que maneja Educación Superior, están saturados en la cantidad de egresados, mientras que en otras carreras se necesitan profesores. Y como no hay presupuesto, porque en lo que va del año se ha reducido en un 65%, con lo cual eso trae dificultades para la creación de carreras nuevas en cualquier institución. Entonces, la obligatoriedad que tenemos algunas instituciones es que si abrimos carreras nuevas, debemos cerrar alguna. Esto afecta necesariamente la oferta de carreras y las posibilidades de los estudiantes de acceder a una oferta diversa y completa". LA INSCRIPCION Según se explicó, todas las carreras ofertadas por el Instituto 15 están relacionadas con una salida laboral en nuestra región. Todas tienen títulos avalados a nivel nacional, y para facilitar la cursada a aquellos que no viven en Campana o que tienen obligaciones laborales, se ofrecen horarios flexibles, cátedras que se comparten en distintos horarios, materias cuatrimestrales, materias libres, e incluso cursadas a distancia, como es el caso de Bibliotecología. La pre-inscripción es on line, en el sitio web de la Dirección de Educación Superior de la provincia, donde se obtiene un código y con ese código, junto a la documentación correspondiente, se debe acudir al Instituto para ratificar la inscripción. Dada la demanda, el sistema se colapsa fácilmente por lo cual las autoridades del Instituto 15 invitan a los interesados a realizar la pre inscripción on line en el propio establecimiento, bajo la asistencia y supervisión de personal capacitado de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 20; y los sábados de 10 a 12.

