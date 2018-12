La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/dic/2018 Charlas en el café

Noche de Paz...

Por Vicente Blasco











Me gusta ese barullo de café que tiene Koval por las mañanas. El murmullo de la gente desayunado antes del trabajo, el resoplido de la máquina express… el choque de las tasas. A la mañana es como una gran familia. Cada uno en lo suyo, pero quien más, quién menos, la mayoría somos habitué… "¿Y Perro? ¿Armaste el arbolito? Mirá que se viene la Navidad…", le dije a mi amigo inspirado en la reciente y festiva decoración del lugar. "¿Qué arbolito ni ocho cuartos?" me contestó, casi ladrándome con tono indignado. "¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a decir que de chico no armaste un Pesebre? ¿Que no esperabas tu regalo?" "Mirá querido, para resumírtelo de alguna manera, te digo: un impero nos dio la Navidad. Y otro impero nos la quitó… hoy es otra gran excusa para facturar y que la economía se mueva. Porque parece que lo único que importa de la Navidad es si el dinero cambia de manos o se queda en los bolsillos de la gente", tiró el Perro y me dejó otra vez sin terminar de entender lo que me quería decir. "Claro, la Navidad mueve la aguja de la economía a escala planetaria. Eso más o menos lo sabemos todos. Pero no entendí lo de los imperios…" le dije. El Perro miró uno de los arbolitos que teníamos cerca, como buscando inspiración, y me contestó: "Bueno, por suerte la iglesia católica ya no te excomulga si decís que la Navidad, técnicamente, es un invento. De hecho, no se sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesús y gracias a la tecnología y nuevas evidencias, algunos afirman que estamos transitando el año 2024, por ejemplo. Ahora que pienso, ¡olvidáte de las cartas astrales!". "¿Y cómo es eso de los imperios", insistí. "Ah… sí. Bueno, eso es un reduccionismo mío. Tomálo con pinzas, pero me gusta. Roma nos lo dio, Coca Cola nos lo robó. El tema es más o menos así: ¿Lo tenés a Constantino, el emperador romano? ¿Siglo IV? Bueno, para resumirlo, él es primer emperador que deja de perseguir a los cristianos, e incluso comienza a reemplazar las fiestas paganas, por las del calendario cristiano. El 25 de diciembre, en realidad, es la celebración del Sol Invictus, o invencible. Si lo pensás, está bien elegido, porque es el triunfo de la luz sobre la oscuridad, por ejemplo. Además, durante esas celebraciones los esclavos tenían una dispensa, y por unos días todos los hombres eran iguales… ¡afirmación cristiana por antonomasia! Un capo Costantino. Después, Navidad, o Natale, tiene que ver con nacimiento, pero del sol. Para esta época termina el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y la tierra comienza a tener los días más luminosos y largos… todo cierra con Jesús" me aclaró el Perro. "Bueno, ponéle. Pero eso aclara sólo una parte. ¿Por qué decís que Coca Cola nos quitó la Navidad? ", le pregunté. "Porque hoy, prácticamente, la Navidad está vaciada de contenido ¿No viste que hasta tiran cohetes como si fuera fin de año? Si fuese una manifestación de alegría por otro aniversario de la llegada del Redentor, compro. Hasta ahí, pero compro… Pero los chicos esperan a Papá Noel, y ya nadie sabe bien por qué ni lo cuestiona. Se lo debemos a Coca Cola, emblemática corporación del imperio si me preguntás…" "Y sí, te pregunto ¿qué tiene que ver Coca Cola?" "Bueno… Papá Noel o Santa Claus como nos llega hasta nuestros días, es fruto de una estrategia de marketing de Coca Cola: ese señor de barba, y vestido de rojo, que se pasea en trineo y vive en el polo norte. Esa cosa se quedó con la Navidad. Reparte regalos, pero ni mú de Jesús, o del Niño Dios. Y lo peor de todo, es que se basa en un personaje histórico del cristianismo: San Nicolás de Bari quien, en realidad, jamás pisó Bari sino que sus reliquias descansan ahí. El santo era literalmente rico y muy generoso. La historia cuenta que un hombre cayó en la ruina, y su plan era prostituir a sus tres hijas. Nicolás supo del asunto y por tres noches dejó una bolsa con monedas de oro, como dote para cada una de las hijas y así no tuviesen que prostituirse. En la última noche, el padre de las chicas se asomó a la ventana y reconoció a Nicolás. Otra versión dice que tiraba las monedas por la chimenea de la casa y cayeron dentro de las medias que se estaban secando. De ahí la costumbre sajona de las medias al pie de las chimeneas. Como sea: además lo santificaron porque era milagroso, sobre todo con los chicos. Entonces, Papá Noel o Santa Claus es una leyenda urbana manipulada y amplificada por Coca Cola". "Bueno, pero no seas tan exigente… al menos la gente intenta juntarse en familia, alrededor de buenas intenciones. Le llaman la Noche Buena ¿no?", le dije como para aportar una mirada optimista al asunto. "Es cierto. De última, es el fondo y no la forma… Está claro que el nacimiento de Jesús es una falsificación, y no es lo importante. Lo importante es el mensaje: que la luz triunfará sobre la oscuridad en la medida en que nos enfoquemos en eso. De eso se trata ¿no?" me dijo el Perro. Amén. Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café

Noche de Paz...

Por Vicente Blasco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: