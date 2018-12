ADIOS CARLOS....

A días de su muerte su amigo Conde André de Gasparín cuenta como Gardel pasó con sus amigos la última noche antes de su gira fatal

La América Latina está de luto! Gardel, el Rey de la Canción Criolla, ha muerto! Pobre malogrado ruiseñor canoro, perdió su preciosa vida en tierra hispana que tanto amo.

Ahora que te has ausentado para siempre, como ofrenda póstuma enaltecemos tus nobles virtudes, tu magnanimidad y generosidad, tu bondad, tu vivacidad, el don especial que tenías de hacerte querer de cuantos tuvimos el honor de contarnos en el número de tus amistades. Fueron tus sentidos e inspirados tangos embajadores de buena voluntad por el mundo. Hiciste más por tu querida América Hispana con tus tangos que las diversas sociedades organizadas con el fin de estrechar los nexos de amistad entre las dos Américas.

Cuando se filmaba su primera película en Astoria (Cuesta Abajo), fui invitado por un oficial de la Paramount Pictures a visitar el Estudio y ese mismo día por vez primera me manifestó su propósito de visitar a Puerto Rico. Lo alenté en la idea sabiendo lo popular que era en mi querida islita. Desde entonces hice cuanto me fue posible para que esta gira se realizara. Carlos entonces no tenía a Colombia en su itinerario debido a los escasos medios de transportación en esta República. Nunca podía yo imaginarme que laboraba por el fin del infortunado amigo; que aquella gira que principió triunfal iba a terminar con la horrible tragedia que conmovió al mundo.

El día antes de salir para Puerto Rico, me llamó su amigo y compañero el también malogrado escritor Alfredo Le Pera y a nombre de Gardel me invitó para pasar un rato con ellos. Allí estaban sus guitarristas y varios admiradores de ambos sexos.

-Carlos, vengo a despedirme de tí y desearte el más completo éxito en tu gira-

-"Gracias Che, nos despediremos con tragos y música. Tu aún no me has oído cantar con mis guitarristas vamos muchachos, "Golondrinas, esta guitarra es mi novia.

No se que tenía la voz de Carlos aquella noche, cantaba con profunda emoción y nubes de tristeza pasaban por sus ojos. Presentía su terrible fin? Entre rasguear de guitarras sonoras y melancólicos tangos pasaban las horas. Le Pera le suplicó varias veces que no cantara más, peero el Rey del Tango quería despedirse de sus amigos. "Vete a dormir, Che, es mi última noche en New York y estos amigos tan buenos están pasando un rato agradable lo mismo que yo".

Cuando piensas regresar de tu gira? -le pregunté-

-"En julio si Dios no ordena otra cosa. Haremos dos películas más. Tu no sabes lo feliz que me siento al ver al fin realizarse el sueño que me persigue hace tiempo; el de conocer ese generoso público mío; esos buenos amigos que no conozco pero que quiero de veras, porque me han alentado siempre con sus cariñosas cartas. Es mi deseo de verlos de cerca. Ver la expresión de sus rostros cuando le cante uno de esos tangos que llegan al corazón. Sabes, Che, adoro ese público; si son de mi misma raza, son mis hermanos! No me persigue el interés del dinero, tu bien sabes que aquí tengo ofertas donde podría ganar el triple de lo que pueda producirme esta gira"-

-Mereces ese cariño que siente nuestra gente por tí, eres acreedor a ellos y mucho mas. Cuándo te decides a filmar en Inglés?

-"No tardaré, estoy estudiando inglés, llevaré en mi gira al profesor y ami regreso espero hablarte en inglés, ya se decir: "I want whikey and soda".

El miércoles fui al estudio lograste emocionarme con la canción "Lejana Tierra Mía" de Tango Bar; creo que esa película es la mejor que hasta la fecha has hecho.

-"Soy de tu misma opinión, es variada, pero no olvides que "El Día que me Quieras" es mi favorita. "Lejana Tierra Mia" es una canción muy sentida. no se si notaste las varias veces que fue repetida. Quería llevar al lienzo toda la emoción, todo el sentimiento que me inspiraba cuando componía su música y letra".

-"Todo aquello que nos recuerde la lejana patria, tiene que emocionarnos. Notaste al viejecito como logré arrancarle las lágrimas" y la Jota, "Te gustó"?

-Mucho, un español castizo no lo haría mejor.

-"Es que también la sentía, amo a España lo mismo que a mis otros pueblos de América; ella es la madre patria".-

-Carlos, vamos a obedecer a Le Pera, es tarde. Adios y buena suerte.

"-Adios Gasparín, sabes que estoy verdaderamente agradecido por tus finas atenciones, a pesar de que nunca he podido corresponder a ellas, eres un gran tercio, no me digas adios, quiero darte un abrazo de despedida y hasta luego".-

-"Sí hasta luego pobre amigo mío; fuiste a buscar una muerte que no merecías. Desde las regiones de lo desconocido tu espíritu verá cuan querido eras; un continente entero te llora. Los millones de lágrimas que de ojos sinceros arrancó tu trágica muerte, forman la corona que te ofrendan quienes tanto te querían...

ADIOS CARLOS....

Conde André de Gasparín

New York julio 8, 1935

Para los 350.000 hispanos de Nueva York se publica todos los jueves Hispania 11 de julio 1935.

Nota sacada de esta revista que regaló al Museo junto con otras de la Paranount con propaganda de las películas que estaba filmando Gardel, Sara Cornejo, hija del guitarrista y cantor sanjuanino Agustín Argentino Cornejo. Ver revista en el Museo de Anticuario de Pedro Gatti.