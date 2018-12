Abella y Torres entregaron material deportivo a la Casa de Día Padre Aníbal

El Intendente y el Diputado, Junto al ex futbolista Maximiliano "Chanchi" Estévez; donaron durante una jornada deportiva pelotas, redes y pecheras a los niños y niñas que asisten a la institución para fomentar la actividad física. En el marco de la una jornada recreativa, el intendente Sebastián Abella junto al diputado provincial de Cambiemos, Cesar Torres, y el ex futbolista Maximiliano "Chanchi" Estévez entregaron material deportivo a la Casa de Día Padre Aníbal. De la jornada participaron también la presidenta de la institución, Laura García, parte de la comisión directiva y padres de los niños. "Es muy interesante ver el trabajo que hacen todos los días en este lugar por los barrios más vulnerables, lo que nos compromete desde la Municipalidad a seguir acompañándolos", aseguró al respecto el jefe comunal. El ex futbolista e ídolo de Racing, por su parte, se mostró feliz de acompañar una actividad social en la ciudad al tiempo que remarcó la necesidad de "compartir las experiencias con los niños que son el futuro de país". También valoró el esfuerzo que hace el Municipio y la Provincia y la necesidad de acercar a los chicos al deporte "porque brinda contención". Y el diputado Torres destacó que la entrega del material deportivo –pelotas, pecheras y redes- fue una demanda desde la misma institución y representa "nuestro granito de arena para que las cosas se sigan haciendo. Ese es justamente el rol del Estado, el de estar cerca de cada uno de los vecino y de cada institución".

Abella, Torres, Estevez y Sergio Roses participaron de la jornada recreativa.





Se entregaron pelotas, redes y pecheras. Clínica de Fútbol en la Casa de Día Padre Aníbal. Junto al diputado @cesartorresok y @SebaAbella pic.twitter.com/DSGcUBDHL8 — Sergio Roses (@SergioDRoses) 10 de diciembre de 2018 ▶️Hoy tuve la oportunidad de visitar nuevamente la Casa de Día Padre Aníbal.



Acá conocí a chicos y familias enteras que encuentran un lugar de contención, arte y deporte.



Gracias a @SebaAbella y @chanchimaxi por sumarse a este trabajo.#LoCambiamosJuntos pic.twitter.com/aITPDZtmHo — César Torres (@cesartorresok) 10 de diciembre de 2018

