Falso comisario busca incautos por teléfono

INFORMACIÓN OFICIAL A través de La Auténtica Defensa, desde la Comisaría Primera de Campana informaron a los vecinos que cualquier llamado telefónico de esa dependencia se realizará exclusivamente desde su número fijo y público. De ninguna manera, remarcaron, el contacto de producirá mediante un número privado. Además, solicitaron a los vecinos víctimas de este tipo de contactos que se presenten en la comisaría o la Justicia a radicar la denuncia. Los números de la Comisaría Primera de Campana son 422025 y 422534. En tanto, el número de la base del Comando Patrulla es 441479. Osvaldo Di Benedetto sospechó de la llamada y no cayó en la trampa. "Trabajé 8 años en seguridad privada y estoy entrenado", dijo el vecino del barrio CATEMA. El domingo 9 pasadas las 22:40, Osvaldo Di Benedetto recibió en su celular el llamado de un hombre que se presentó Altamirano, Comisario de Campana. "El número aparecía como privado, y el supuesto comisario me manifiesta que a dos cuadras del Hospital San José, hubo una colisión de dos autos, una camioneta y una moto. Que en esa colisión, había una persona de sexo masculino, que había dado mi número de teléfono. Hasta ahí voy escuchando el relato, hasta que me pide que le diga mi nombre. Entonces, me niego, diciéndole que se lo pregunte al que le dio mi teléfono…" Fue así que Di Benedetto desbarató la trampa, dado que el estafador se quedó sin argumentaciones para sostener la conversación. Di Benedetto difundió el audio de lo sucedido, que se viralizó rápidamente por las redes, e incluso ayer por la tarde radicó la denuncia en la Comisaría de Campana. "Trabajé unos 8 años en seguridad privada, por eso estoy entrenado y no caí… La forma de expresarse no era la de un policía. Menos de un comisario. Un policía no te dice "caballero". Caballero te dice el que vende cosas arriba del tren y esa fue mi primera alerta. Luego, la forma de hablar en general. Lo importante es que la gente esté alerta y no brinde ningún dato relevante por teléfono", señaló el vecino del barrio CATEMA. En paralelo, también se difundió el audio de una mujer vecina de Campana, quien alertaba a sus amigas de haber recibido una llamada de similares características a la recibida por Di Benedetto.

"Lo importante es que la gente esté alerta y no brinde ningún dato relevante por teléfono", señaló Di Benedetto a La Auténtica Defensa.

Falso comisario busca incautos por teléfono

