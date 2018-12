DARTHES, ACUSADO DE VIOLACIÓN: la actriz Thelma Fardin recordó este martes el momento que le tocó vivir con su compañero de elenco de entonces Juan Darthés.- EXCARCELACIÓN PARA BOUDOU: la Justicia concedió la excarcelación al ex vicepresidente.- SE EXTIENDEN LAS SESIONES: el presidente Mauricio Macri decidió prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre.- CARNE A ESTADOS UNIDOS: luego de 17 años del cierre de ese mercado, la empresa Swift Argentina concretó el primer embarque de carne vacuna a los Estados Unidos.- PARO DE PILOTOS: pilotos argentinos anunciaron una "huelga general" por 48 horas a partir del primer minutos del jueves.- DARTHES, ACUSADO DE VIOLACIÓN La actriz Thelma Fardin recordó este martes el momento que le tocó vivir en su vida cuando, según denunció en la Justicia de Nicaragua, su compañero de elenco de entonces Juan Darthés la violó durante una gira que hacía la novela "Patito Feo" por ese país en 2009. Entre lágrimas, Fardin, quien en esa ocasión tenía 16 años, reveló que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés". "Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró". "En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas en el Multiteatro, ubicado en el microcentro porteño. EXCARCELACIÓN PARA BOUDOU La Justicia concedió este martes la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión. Fuentes judiciales informaron que por el voto de los jueces Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, Boudou recuperará la libertad, con caución real de un millón de pesos y obligatoriedad de uso de pulsera electrónica. SE EXTIENDEN LAS SESIONES El presidente Mauricio Macri decidió prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre para que pueda ser tratada la ley de barrabravas en Diputados y Senadores. La convocatoria a extraordinarias originalmente era hasta el 21 de diciembre, pero los plazos no permitieron que la iniciativa que agrava penas para barrabravas se tratara en la Cámara de Diputados lo que está previsto para el 18 de diciembre y hacer el giro a Senadores. CARNE A ESTADOS UNIDOS La empresa Swift Argentina, controlada por el grupo brasileño Minerva, concretó este martes el primer embarque de carne vacuna, vía aérea, a los Estados Unidos, luego de 17 años del cierre de ese mercado. Según informó la compañía, se trata de un envío de 500 kilos que tuvieron como destino a Miami. El 26 de noviembre pasado, el Gobierno de los Estados Unidos formalizó la reapertura de su mercado para el producto argentino con una cuota de 20.000 toneladas con un arancel de 44 dólares por tonelada. PARO DE PILOTOS Los pilotos argentinos anunciaron ayer una "huelga general" por 48 horas a partir del primer minutos del jueves en protesta contra la política aerocomercial del Gobierno. "La política aerocomercial es un fracaso. Están autorizando a volar a pilotos extranjeros que ni siquiera hablan español. Va a ser un plan de lucha muy profundo", señaló el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) Pablo Biró.

Breves: Noticias de Actualidad

