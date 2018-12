Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos contra 24 trabajadores de la planta fabril y en el juicio oral se consideró como probado que el régimen militar y los integrantes de la compañía actuaban en conjunto con la empresa para su realización. Un militar y dos ex gerentes de la empresa Ford fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en dicha planta fabril ubicada en General Pacheco. El Tribunal Oral Federal (TOF) Número 1 de San Martín dictó una pena de quince años de prisión para el ex Comandante del IV Cuerpo de Ejército, el ex general de División Santiago Omar Riveros. Los otros dos acusados, el ex jefe de Manufactura de la empresa, Pedro Müller, y su ex jefe de Seguridad, Héctor Sibila, fueron condenados a diez y doce años de prisión, respectivamente. Por unanimidad, el tribunal consideró que los acusados cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que rechazó planteos de prescripción de los delitos por parte de las defensas. Riveros fue encontrado coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados. A su vez, los jueces consideraron que Müller y Sibilla fueron condenados por ser partícipes necesarios de los secuestros y torturas. Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos contra 24 trabajadores de la empresa Ford y en el juicio oral se consideró como probado que el régimen militar y los integrantes de la compañía actuaban en conjunto con la empresa para su realización. Es la primera vez que directivos de una empresa son juzgados por la implicancia directa de la compañía en los secuestros y las torturas sufridas por sus trabajadores durante la dictadura.

Foto: Página 12.



Condenan a un militar y dos ex gerentes de Ford por delitos de lesa humanidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: