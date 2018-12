El concejal de Cambiemos, Carlos Cazador, denunció que por la actitud de los opositores se está perdiendo la oportunidad de generar todos estos empleos en la ciudad a raíz del no tratamiento del proyecto de cambio de zonificación de la Compañía de Fósforos. El presidente del bloque Cambiemos, Carlos Cazador, repudió la actitud de la oposición por no tratar y demorar el proyecto de cambio de zonificación de la Compañía de Fósforos que garantizará fuentes de empleo genuinos. "Por culpa de Romano, Calle y sus levantamanos se están perdiendo más de 6.000 puestos de trabajo", denunció el legislador oficialista al referirse a este tema. Cazador explicó que a pedido de la oposición, el proyecto ingresó al Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), en donde concejales y profesionales de distintas instituciones debatieron y analizaron el tema, dando un dictamen final favorable para elevarlo al Concejo Deliberante, modificando todo lo solicitado. "En las comisiones del HCD, no tuvo objeciones, se oponen sin razón. Es más, Romano exclamó que era una iniciativa muy buena, fundamentalmente por los 6.000 puestos de trabajo que implicarán la construcción de este puerto y unos 1.500 en la estabilidad de la empresa, lo que indicaba que sería aprobada, pero repentinamente la presidenta del PJ dijo que no se aprobaría, por lo que fue devuelto a la comisión", sostuvo. "Al PJ lo integran el delegado de la UOM, Insausti y el dirigente gremial, Chesini, que se rasgan las vestiduras hablando del empleo, pero cuando se impulsa una iniciativa de esta magnitud, que le dará la posibilidad de crecimiento y desarrollo a los vecinos, ellos y sus compañeros de bloque se niegan a tratarlo y lo mantienen demorado en las comisiones", manifestó Cazador. Por otra parte, el concejal de Cambiemos cuestionó al secretario General de la UOCRA, Oscar Villareal, porque "salió a pedirnos que trabajemos para generar más puestos de trabajo en la nueva termoeléctrica, pero no dice nada con respecto a este tema que garantiza miles de empleos genuinos para los campanenses. Hace un silencio cómplice ante la actitud de Romano, Calle y sus secuaces". Y concluyó: "En esta misma situación se encuentran los proyectos de la nueva costanera; el del enrase en los edificios del casco urbano; y el parque industrial Los Liberadores. Su actitud es lamentable porque no piensan en los beneficios de los vecinos, solo buscan perjudicar la gestión del intendente Sebastián Abella".

Cazador cuestionó a la oposición por no tratar un proyecto beneficioso para los vecinos



Carlos Cazador:

"Por culpa de Romano, Calle y sus levantamanos se están perdiendo 6.000 puestos de trabajo"

