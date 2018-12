La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/dic/2018 Te hago el cuento:

En marzo de 2019 coincidiendo con el VII Congreso de la Lengua que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, la Real Academia Española de la Lengua, la Asociación de Academias Españolas de la Lengua, la Academia Argentina de Letras y la editorial Alfaguara lanzarán una nueva edición conmemorativa de la novela "Rayuela" de Julio Cortázar. Incluirá un facsímil del cuaderno de bitácora que utilizara Cortázar durante su escritura, más sus notas, y comentarios de escritores que asistieron al impacto que significó la publicación de la novela en 1963, tales como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares; y críticos como Julio Ortega, Andrés Amorós, Eduardo Romano y Graciela Montaldo. La novela en esta edición formará parte de la colección conmemorativa de "clásicos" en lengua española que obviamente se inicia con "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" y "Las aventuras de Don Quijote de la Mancha" considerada la primera novela moderna, no sólo por la forma en que está contada la historia sino también por la construcción y evolución de los personajes, el modo paródico y el humor con respecto a toda una tradición literaria precedente y la mirada lúcida sobre la realidad social del siglo XVII español. Por su parte, "Rayuela" es considerada la gran novela vanguardista del siglo XX, ya que sale de lo habitual en cuanto a lo esperable para el género hasta mediados del siglo XX y lleva al máximo la experimentación narrativa yendo mucho más allá de lo que los propios lectores, escritores y críticos suponían que el género podía llegar. "Rayuela" es una novela total o novela "Summa" (como el tratado de Santo Tomás), en el sentido de novela que crea un mundo que encierra en él toda la experiencia humana o, como bien diría Virginia Woolf, "una bolsa sin fondo donde hay que meter todo" o bien una novela "caja de Pandora", como dijo Carlos Fuentes. También se la clasificó como novela "ex - céntrica" en el sentido de situarse lejos de los moldes genéricos de su tiempo y transgredir y ampliar lo esperable en una producción inscripta en este género que logra a veces sacar de sus casillas al lector más tradicional. Ana María Barrenechea la llamó "novela rollo chino" y novela "collage" advirtiendo acerca del desarrollo plagado de bifurcaciones, digresiones, citas, artículos de periódicos que se van entrelazando con la historia a medida que ésta se va desenvolviendo, y en relación a ésta, se van resignificando. Cortázar la publicó ya próximo a cumplir 50 años y con más de 10 años de residencia en París. Narra una historia aparentemente simple de amor y de búsqueda del "cielo", del sentido de la vida, como un juego de rayuela adonde se avanza haciendo un difícil equilibrio sobre un pie y a los saltos, y con cierto humor. Su personaje protagónico, Horacio Oliveira, recuerda con nostalgia la relación amorosa que tuvo con Lucía, la Maga, una joven uruguaya que se había radicado en París con su pequeño bebé al que llaman Rocamadour. La intensidad de esa relación que ya había fracasado en el inicio de la novela y la conexión con un grupo de amigos intelectuales, escritores, músicos, artistas plásticos con los que conforma el "Club de la Serpiente" y llevan a cabo encuentros y debates en los que el jazz (música universal y erotizante que en Julio Cortázar siempre está presente) son el marco de la primera parte de la novela titulada "Del lado de allá". En la segunda parte de la novela, titulada "Del lado de acá", se narra el regreso a la Argentina de Horacio Oliveira y su vinculación con el matrimonio formado por un antiguo amigo, Manolo Traveler, y su esposa Talita, a quien desde el primer momento Horacio confunde con la Maga. A partir de entonces los intentos de acercamiento a Talita serán cada vez más delirantes hasta que en el capítulo 41 (el primero que en realidad escribió Cortázar de su novela) a Horacio se le ocurre instalar desde la ventana de su departamento, adonde vive con Gekrepten (una antigua novia) a la del departamento de Manolo y Talita, enfrentados pero calle de por medio, un puente de tablones precariamente superpuestos y en altura, por el que Talita cabalgando sobre los mismos debía desplazarse hasta llegar a su habitación para alcanzarle un paquete de yerba y unos clavos. Ella inicia los malabares correspondientes pero en mitad de su intento abandona la delirante travesía y le arroja la yerba y los clavos que caen en mitad de la calle y regresa a la habitación con Manolo. Audaz metáfora y símbolo del riesgo. ¿Cruzar a otro dormitorio? ¿Cambiar al más pedestre pero práctico Manolo por el delirante Horacio? Del agujero en la cúspide de la carpa por donde pasa el mástil del circo donde trabajan Traveler y Talita al sótano y morgue del neuropsiquiátrico, adonde terminan prestando servicios los tres amigos, vuelve a acercarse a Talita a quien ha visto jugar a la rayuela en el patio e intenta besarla. La tensión de la búsqueda incesante del amor, de alcanzar el cielo, la trascendencia y el sentido último del micro y el macrocosmos es permanente y a veces podría resolverse con un salto al vacío. Pero en la tercer parte de la novela titulada "De otros lados" y que el propio Cortázar acotó "(Capítulos prescindibles)" nos enteramos que Oliveira no llegó al suicidio y los capítulos ¿prescindibles? (¿realmente lo son?), ofrecen al lector intrépido y constante el mosaico total, la figura del tapiz completo en el que se completan y se bifurcan así como entrelazan los sentidos de la magistral novela. Pero vayamos a algunos de los elementos vanguardistas y lúdicos que ensaya su autor con el lenguaje. Por ejemplo "el glíglico". Es un lenguaje absolutamente artificial, inventado y exclusivo de los enamorados. Horacio supone que la Maga ha hecho el amor con Gregorovius que está enamorado de ella y le pregunt : "…¿Pero te retila la murta? No me vayas a mentir (…) ¿Y te hace poner con los plíneos entre las argustas?". Y ella le responde: "-Sí, y después nos entreturnamos los porcios hasta que él dice basta, basta…". Es un lenguaje que se burla del lenguaje pero que asimismo representa formas especiales como el lenguaje privado de los enamorados. Otro ejemplo es el uso de la "H" innecesaria y disortográfica, para el autor "usada como penicilina", es decir para evitar las "infecciones" del lenguaje corriente de todos los días : La ortografía es una convención social de la lengua escrita que también puede ser cuestionada, por lo tanto una humorada de Cortázar es colocar "H" inicial a palabras que no la llevan para darles estatura, para destacarlas en la línea de la escritura : "Lo importante de este Hejemplo es que el ángulo es terriblemente Hagudo… algo Hincalificablemente Hasombroso…". En el capítulo 34, Oliveira regresa al departamento en que vivió con la Maga antes de que muriera su bebé y observa que sobre su mesita de luz está entre otras cosas la novela de Benito Pérez Galdós "Lo prohibido", la escritura entonces está pautada de la siguiente manera en las líneas pares está el monólogo interior de Horacio y en las líneas impares la cita del comienzo de la novela de Galdós, lo que produce gran extrañeza al lector hasta que descubre el procedimiento : "En setiembre del 80, pocos meses después del fallecimiento. // Y las cosas que lee, una novela, mal escrita, para colmo…". Y nosotros lectores ¿Qué cosas leemos? "Rayuela", sea en la edición que sea, es un desafío y un ejercicio de lectura insoslayable. Marisa Mansilla / Taller Álgebra y Fuego / marisamansilla2000@yahoo.com.ar

