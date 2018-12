ADUANAS CHILE

"¿Nombres?" Malvina Soledad "¿Apellido?" ...

Lo primero que tengo que decir es que nací en 1974, mucho antes del conflicto del Atlántico Sur de 1982. Lo segundo es que mi papá, quien eligió mis nombres, no era soldado, ni militar y mucho menos un gran historiador, pero sabía respecto de la disputa histórica entre los ingleses y Argentina por la soberanía de las islas. Digo histórica porque lo de la Guerra de Malvinas no se desencadenó de un día para el otro, en realidad viene desde muchos años antes, desde el 1800 o por ahí… el reclamo es histórico por parte de nuestro país, los gobernantes y su gente. Lo que sí era mi papá, como mis abuelos y toda la familia… ellos… son muy patriotas. Tienen muy arraigada la patria… "lo nuestro". Quizás porque son del campo, del interior (la gente de campo es "más papista que el Papa", como se dice). Tanto es así, que mi viejo querido se ofreció como voluntario para dicha gesta bélica. A pesar de que tenía la familia nuevita con mi mamá, mis hermanos más chicos y yo. No le importó. ¡Él quería pelear por la patria! Había hecho la colimba y sabía usar las armas. Además en el campo siempre aprenden a disparar desde muy chicos, desde guríses salen a cazar con rifles y todo eso. No lo dejaron por la edad, no lo admitieron, "era grande", dijeron. No sé si decir gracias a Dios o no… porque mandaron a esos pobres chicos sin experiencia a una muerte segura contra una de las más grandes potencias del mundo. No sé si decir que estuvieron bien o mal en no dejarlo participar porque si le hubiese pasado algo malo lo habríamos lamentado mucho, aunque por otro lado, pienso que morir haciendo lo que uno quiere no debe ser tan malo, más si se trata de defender tu tierra, tus raíces o tu bandera. Por qué me puso "Malvina Soledad" tanto tiempo antes de la guerra nunca lo pude saber, quizás nuestro apellido lo haya inclinado bastante, pero no lo sé, ni siquiera hizo el servicio militar en el sur o en La Patagonia; según nos contó, estuvo dos años de conscripto en la provincia de Misiones.

Yo sí crecí con la pasión y el amor por nuestras islas Malvinas. ¡Porque son nuestras! ¡Argentinas! Creo que no me quedaba otra. ¡También crecí con la bronca! Viví la guerra y la sufrí, la sufrimos todos, aunque no conozco a nadie que haya participado o perecido allá. ¡Amo profundamente esos pedazos de tierra argentinas!

Un día, cuando mi papá querido ya no estuvo más entre nosotros, decidí ir a conocer un poco el sur; La Patagonia, el país vecino de Chile y también las benditas islas. ¡Estaba decidida! Conocería Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, algo de Chile y nuestras hermosas Malvinas. ¡En nombre de mi papá! ¡De mi familia! ¡Y en nombre de los soldados que allá se quedaron! ¡Que tanto dieron por la patria! ¡Que dieron todo! ¡Que dieron la vida!

Hice todos los papeleríos, visajes, fichas, documentos, permisos y hacia allí me dirigí. ¡Sin un atisbo de duda! Con muchos nervios eso sí. Fui sola, aunque no estaba totalmente sola… alguien muy querido me acompañaba. ¡Lo sé!

Sobrevolamos el Cabo San Juan y la isla de los Estados, el Océano Atlántico sur y nuestro Mar Argentino. Descendimos en Puerto Argentino en la costa oriental de la isla Soledad. ¡Por fin la isla Soledad!

A qué negarlo, lloré todo el viaje en avión. La experiencia de pisar por fin ese suelo fue algo indescriptible, emocionante y conmovedor. ¡Lloré desconsoladamente al pisarlas por primera vez! Lloramos…

Aeropuerto, hospedaje y salir a recorrer con el corazón explotado. ¡A mil! Con algo de recelo también, debo decirlo. Catedral de la Iglesia de Cristo, el único colegio secundario, la casa del gobernador, el centro. Cerro Alberdi, el más alto de todos; el gran Estrecho de San Carlos y por fin la isla Gran Malvina con su hermosa bahía San Francisco de Paula. ¡Vibrante! ¡Ya las tenía bajo mis pies! Me descalcé para sentirlas piel a piel. ¡Eran mías!

El cementerio de Darwin quedó para el final. El camino es de ripio y el terreno agreste. Aunque el clima es realmente frío, nadie con sangre argentina puede sentirlo allí.

¡Nuestros héroes! ¡Ahí no lloras, inflas el pecho! Rezás…

Muy orgullosa y satisfecha, al par de días de haber llegado, nos fuimos de nuestra patria.

PORT STANLEY AIRPORT

"¿Name´s?" MALVINA SOLEDAD "¿Surname?" ISLAS

"¿Nationality?" ARGENTINA

Cuento de Gonzalo Augusto Firpo / Email: gonxa02@gmail.com