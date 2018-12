Como locales perdieron 4-1 ante las líderes invictas de la Zona B de la Primera B. Igualmente, aseguraron su clasificación a la Zona Campeonato que se disputará en la segunda parte de la temporada para definir los ascensos a Primera A. En la última fecha de esta primera fase enfrentarán como visitantes a Ferro el próximo fin de semana. Por la 10ª fecha de la Zona B de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo cayeron 4-1 como locales frente a Real Pilar, equipo que marcha con un andar perfecto y a puro gol en esta temporada. Y en esa brillante campaña de las Monarcas se destaca la delantera Zoraida Leguizamón, que le marcó por triplicado a las Auriazules (el restante fue obra de Magalí Benítez) y llegó a los 21 goles en los nueve partidos que disputó en esta temporada. Sin embargo, las Portuarias no se amilanaron ante el presente de Real Pilar y el pasado sábado en el estadio Carlos Vallejos salieron a jugar de igual a igual, planteando un partido trabado, a pesar que la iniciativa le correspondía al equipo visitante. Incluso, por momentos, se intercambiaron ataques. Pero sobre el final de esa primera parte, Leguizamón demostró su oportunismo para abrir el marcador y cambiarle el rumbo al encuentro. En el segundo tiempo, Puerto Nuevo salió con más ganas que fútbol a buscar el empate y se encontró con un Real Pilar que estuvo firme en defensa y que dominó con más claridad el trámite. Así, a los 20 minutos, Leguizamón cambió por gol el penal que la jueza Estela Álvarez sancionó después de una mano que pareció casual. Con la desventaja de dos goles, las Auriazules se desordenaron en la búsqueda ofensivas y las Monarcas contaron con más espacios para el contragolpe, situación que aprovechó Magalí Benítez para establecer el 3-0. Y por la misma vía, Leguizamón completó su triplete para aumentar la diferencia. Ya sobre el final, Milagros Soria capturó un balón dentro del área visitante y colocando su remate sobre el segundo palo estableció el descuento de Puerto Nuevo y el 4-1 definitivo. En este encuentro, el DT Néstor Daniel Gómez alistó a Jacqueline Schmidt; Milagros Soria, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Samanta Martín, Florencia Zapata, Manuela Cardozo, Sabrina Ogrine; Emilce Correa y Karen Ramírez. Mientras que en el banco de suplentes estuvieron Elizabeth Gamarra, Juliana Mazzotta, Nicole Viviant, Micaela Scandroglio (a los 25 del ST ingresó por Martín), Micaela Gonzàlez, Lucila Molinas (a los 25 del ST suplantó a Zapata) y Dana Bredle (a los 38 del ST reemplazó a Rodríguez). CLASIFICADAS A pesar de la derrota, esta fecha 10 le confirmó a las Auriazules su primer objetivo: clasificar a la Zona Campeonato para la segunda parte de la temporada. En dicha instancia se definirán los ascensos a la Primera A y las Portuarias aseguraron su lugar (clasifican las primeras cinco de cada zona) dado el empate de Defensa y Justicia 1-1 frente a Atlas. Los demás resultados de esta 10ª fecha de la Zona B fueron: Deportivo Español 5-0 Luján, Argentino de Rosario 0-2 Ferro Carril Oeste y Estudiantes de Buenos Aires 0-4 Banfield. Quedó libre Camioneros. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Real Pilar, 27 puntos; 2) Luján, 18 puntos; 3) Puerto Nuevo y Deportivo Español, 16 puntos; 5) Ferro Carril Oeste (-1PJ) y Banfield, 12 puntos; 7) Argentino de Rosario, 11 puntos; 8) Defensa y Justicia (-1PJ), 10 puntos; 9) Atlas, 9 puntos; 10) Camioneros, 7 puntos; 11) Estudiantes de Buenos Aires, 1 punto. En la 11ª y última fecha de esta Zona B se estarán enfrentando: Banfield vs Deportivo Español, Luján vs Defensa y Justicia, Atlas vs Argentino de Rosario, Ferro Carril Oeste vs Puerto Nuevo y Real Pilar vs Camioneros. Y quedará libre Estudiantes. ZONA A En el otro grupo de esta primera fase de la Primera B del Torneo Femenino de AFA, los resultados de la 10ª fecha fueron los siguientes: Almirante Brown 2-3 Lima FC; All Boys 0-4 Gimansia (LP); Comunicaciones 0-2 Satsaid; Argentino de Quilmes 1-1 Deportivo Merlo; y Argentinos Juniors 7-0 Deportivo Armenio. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) SATSAID, 25 puntos; 2) Gimnasia LP, 24 puntos; 3) Comunicaciones, 16 puntos; 4) All Boys, 14 puntos; 5) Deportivo Merlo, Argentino de Quilmes y Lima, 13 puntos; 8) Alte Brown, 10 puntos; 9) Argentinos Jrs, 9 puntos; 10) Liniers, 6 puntos; 11) Deportivo Armenio, 0 puntos.

PUERTO NUEVO LE PLANTÓ BATALLA A LAS MONARCAS, QUIENES LOGRARON IMPONER SU SUPERIORIDAD GRACIAS A LA GOLEADORA ZORAIDA LEGUIZAMÓN.





EN REAL PILAR FUE TITULAR LA CAMPANENSE MARINA GONZÁLEZ, HERMANA DE MARISA, CAPITANA DE PUERTO NUEVO, QUIEN SE ESTÁ RECUPERANDO DE UN DESGARRO.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron ante Real Pilar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: