Perdió 83-66 con Sportivo Escobar. En tanto, el local Defensores Unidos superó 84-68 a Porteño de General Rodríguez. Esta noche será la segunda jornada, nuevamente en Villa Fox. El lunes por la noche comenzó a disputarse el Final Four del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y en la primera jornada Ciudad de Campana cayó 83-66 frente a Sportivo Escobar. En tanto, el anfitrión Defensores Unidos superó 84-68 a Porteño de General Rodríguez. La segunda jornada se disputará esta noche, nuevamente en Villa Fox: desde las 20 horas, el Tricolor enfrentará a Porteño, mientras que posteriormente habrá duelo de ganadores entre Defensores Unidos y Sportivo Escobar, en un partido en el que ya podría definirse al campeón, dependiendo del resultado del primer cotejo (si gana el CCC y después gana Escobar, el elenco escobarense será campeón; y si en primer turno gana Porteño y luego lo hace CADU, el equipo zarateño ya celebrará el título). En su debut, Ciudad de Campana jugó un primer tiempo muy parejo frente a Sportivo Escobar y reforzado con Rubén Runke, además de Francisco Santini y Eliseo Iglesias, quienes ya venían jugando los últimos partidos del Clausura, logró irse al entretiempo con dos puntos de ventaja (33-31). Sin embargo, en el tercer cuarto, los dirigidos por Sebastián Silva sufrieron un gran parcial de Federico Verde (autor de 15 puntos en ese período) y quedaron diez puntos abajo en el marcador (54-44). En los últimos diez minutos, intentaron la reacción y apoyados en la puntería de Santiago Fernández (tres triples) y la experiencia de Runke dieron batalla, pero Sportivo Escobar se mantuvo firme y en el tramo final del juego no sólo resistió, sino que además logró estirar la diferencia con un gran cierre de Alejandro Gallardo (15 puntos en el cuarto período) y un nuevo aporte de Verde, que sumó otros 5 puntos en los instantes finales para terminar como goleador de la noche con 31 unidades. Posteriormente, Defensores Unidos hizo valer su localía y sobre todo el equipo que está compitiendo en el Provincial de Clubes y despachó 84-68 a Porteño en un partido en el que estuvo siempre al frente en el tablero, aunque sin poder quebrar definitivamente a su rival a lo largo de los 40 minutos. Marcos Sopeña (22 puntos) y Carlos Garín Palacios (18) fueron las figuras de CADU, mientras que Iván Oroná (16) resultó el máximo anotador del elenco de General Rodríguez. SÍNTESIS DEL PARTIDO 1 CIUDAD DE CAMPANA (66): Eliseo Iglesias (3), Santiago Fernández (11), Joaquín Cazurro (9), Francisco Santini (17) y Rubén Runke (17) (FI); Tomás Irisarri (0), Julián Maldonado (0) y Agustín Hernández (9). DT: Sebastián Silva. AT: Martín Trovellesi. SPORTIVO ESCOBAR (83): Matías Basso (6), Federico Verde (31), Alejandro Gallardo (17), Matías Zuttion (7) y Felipe Bonfigli (11) (FI); Gerónimo Acuña (0), Lucas Giovanetti (0), Alexis Fontana (0), Joaquín Vutat (0) y Martín Traverso (11). DT: Fernando Bruckner. PARCIALES: 12-13 / 21-18 (33-31) / 11-23 (44-54) / 22-29 (66-83). JUECES: Mariano Imosi, Santiago Montaldo y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Defensores Unidos de Zárate. SÍNTESIS DEL PARTIDO 2 DEFENSORES UNIDOS (84): Francisco Rasio (12), Carlos Garín Palacios (18), Marcos Sánchez Sopeña (22), Diego Coroas (16) y Damián Camejo (16) (FI); Guido Tedesco (3), Lautaro Gómez (3), Maximiliano Piñeyro (0) y Teo Criado (0). DT: Rubén Rasio. PORTEÑO (68): Iván Oroná (16), Sebastián Oroná (10), Tomás Ferreira (11), Eduardo Agüero (3) y Carlos Montenegro (12) (FI); Gastón Oroná (2) y Leandro Basterrica (14). DT: Hugo Oroná. PARCIALES: 23-12 / 15-18 (38-30) / 21-19 (59-49) / 25-19 (84-68). JUECES: Luis Ranzini, Gustavo Blanco y Santiago Montaldo. GIMNASIO: Defensores Unidos de Zárate.

EL PIVOT RUBÉN RUNKE REFORZÓ AL EQUIPO DEL CCC EN ESTE FINAL FOUR DEL CLAUSURA DE LA ABZC.(FOTO: GENTILEZA DIARIO LA VOZ).





ELISEO IGLESIAS FUE EL BASE DE CIUDAD FRENTE A SPORTIVO ESCOBAR EN EL ARRANQUE DEL FINAL FOUR (FOTO: GENTILEZA DIARIO LA VOZ).



Básquet:

Clausura ABZC; Ciudad cayó en el arranque del Final Four

