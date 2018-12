Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







JUEGAN LOS LEONES: el Seleccionado Argentino Masculino de Hóckey sobre Césped jugará hoy frente a Inglaterra.- QUIMSA, TAMBIÉN INVICTO: el equipo de Santiago del Estero arrancó la Liga Nacional 2018/19 con tres victorias en fila.- CALENDARIO RUNNER: la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú confirmó su programación de competiciones para el 2019.- POLO; LAS MONJITAS: derrotó 18-16 a Ellerstina y se clasificó para la final del Campeonato Argentino Abierto.- TC; EL CAMPEÓN EN MIAMI: Agustín Canapino, sin festejar, tomó un vuelo que tenía programado a Miami.- LOMACHENKO UNIFICÓ TÍTULOS: el púgil ucraniano unificó los títulos de la división del peso ligero, versiones de AMB y OMB.- QUIMSA, TAMBIÉN INVICTO Al igual que San Lorenzo de Almagro, actual tricampeón de la competencia, Quimsa de Santiago del Estero también arrancó la Liga Nacional 2018/19 con tres victorias en fila, llegando a ese registro el lunes por la noche, cuando superó 90-74 como local a Obras Sanitarias (1-2). En los otros partidos de esa misma noche, La Unión (1-0) derrotó en Formosa por 96-86 a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (1-2); Peñarol de Mar del Plata (1-1) se hizo fuerte ante Hispano Americano (0-1) en Santa Cruz y se impuso por 94-84; mientras que Regatas Corrientes (1-1) derrotó a Argentino en Junín (0-3) por 99-86. CALENDARIO RUNNER La Asociación de Carreras y Maratones Ñandú confirmó su programación de competiciones para el 2019, que estarán nuevamente en el calendario de las organizaciones atléticas locales e internacionales FAM, CADA, Confederación Sudamericana, IAAF y AIMS. Dicha programación se iniciará el 31 de marzo con los 10K de Vicente López, mientras que los 21K de Buenos Aires se realizarán el domingo 25 de agosto. El Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires tendrá su nueva edición el domingo 22 de septiembre, mientras que los 10K de San Isidro cerrará este programa el 1º de diciembre del 2019. POLO: LAS MONJITAS En la definición de la Zona B del Campeonato Argentino Abierto de Polo, Las Monjitas (37 de hándicap) derrotó 18-16 a Ellerstina (40) y se clasificó para jugar la final frente a La Dolfina (40), que ganó los últimos cinco títulos en Palermo y el sábado intentará conquistar por sexta vez el torneo más importante del mundo. TC: EL CAMPEÓN EN MIAMI Luego de consagrarse campeón del Turismo Carretera 2018 el domingo en San Nicolás, Agustín Canapino prácticamente no pudo festejar, dado que ya tenía un vuelo programado a Miami para preparar la experiencia que vivirá el próximo 26 de enero, cuando sea parte de las 24 Horas de Daytona. Así, el Titán de Arrecifes, actual bicampeón del TC, no pudo pasar por su ciudad natal para celebrar su tercer título en "la máxima" (también había sido campeón en 2010). LOMACHENKO UNIFICÓ TÍTULOS El púgil ucraniano Vasiliy Lomachenko unificó los títulos de la división del peso ligero, versiones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial (OMB), al derrotar por decisión unánime al puertorriqueño José Pedraza. En pelea celebrada en el Teatro Hulu del Madison Square Garden, Lomachenko consiguió puntuaciones de 119-107 de un juez, y de 117-109 de cada uno de los dos restantes. JUEGAN LOS LEONES Luego de ganar el Grupo A con victorias sobre España y Nueva Zelanda y derrota frente a Francia, el Seleccionado Argentino Masculino de Hóckey sobre Césped jugará hoy frente a Inglaterra por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2019 que se disputa en India. Los Leones se clasificaron directamente a esta instancia, mientras que el equipo británico debió superar el repechaje, en el que venció 2-0 a Nueva Zelanda. Ahora estarán frente a frente por un lugar en las semifinales de este Mundial. El partido comenzará a las 8.15 hora argentina y será transmitido por ESPN. Los otros tres cruces de Cuartos de Final serán: Australia vs Francia, Alemania vs Bélgica e India vs Holanda.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: