Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







RIVER EN LOS EMIRATOS: después de conquistar la Copa Libertadores de América, el plantel de River se trasladó a Emiratos Árabes Unidos.- BELGRANO SE COMPLICA: en la lucha por la permanencia en la Superliga, Tigre venció a Belgrano de Córdoba.- PRIMERA B METRO: Atlanta venció a Talleres (RE), ubicándose a dos puntos del líder.- PRIMERA C: Dock Sud derrotó a Central Córdoba de Rosario y quedó como único escolta del líder.- PRIMERA D: Claypole venció a Centro Español, mientras que Central Ballester y Liniers igualaron 0-0.- CHAMPIONS LEAGUE: comenzó a disputarse la última fecha de la fase de grupos y quedaron definidos ocho clasificados a los Octavos de Final.- BELGRANO SE COMPLICA En un duelo de equipos comprometidos en la lucha por la permanencia en la Superliga, Tigre venció 2-1 como visitante a Belgrano de Córdoba en el cierre de los partidos programados por la fecha 15. Con esta derrotar, el Pirata quedó entre los cuatro conjuntos que hoy estarían perdiendo la categoría, al tiempo que Tigre, a pesar de la victoria, se mantiene en la última posición de la tabla de los Promedios. PRIMERA B METRO Ayer, por la 19ª fecha, Atlanta venció 3-0 como visitante a Talleres (RE) y llegó a los 38 puntos, ubicándose a dos del líder Estudiantes (40). En tanto, Colegiales y Deportivo Riestra igualaron sin goles. Hoy se cerrará la fecha con el partido Almirante Brown vs UAI Urquiza. PRIMERA C En el cierre de la 19ª fecha, Dock Sud derrotó ayer 1-0 como local a Central Córdoba de Rosario, llegó a los 34 puntos y quedó como único escolta del líder Deportivo Armenio (36). PRIMERA D En la continuidad de la fecha 15, Claypole venció 2-1 como visitante a Centro Español, mientras que Central Ballester y Liniers igualaron 0-0. La última jornada de la primera rueda se cierra hoy con el duelo Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida. CHAMPIONS LEAGUE Ayer comenzó a disputarse la última fecha de la fase de grupos y quedaron definidos ocho clasificados a los Octavos de Final: -Por la Zona A avanzaron Borussia Dortmund y Atlético Madrid sin inconvenientes, ambos con 13 puntos. -Por la Zona B, Barcelona terminó como líder invicto con 14 puntos y también clasificó Tottenham, que al igualar 1-1 en Cataluña dejó afuera al Inter, que no pasó del 1-1 (gol de Icardi) contra el PSV como local. -Por la Zona C, PSG goleó 4-1 a Estrella Roja y avanzó como líder con 11 puntos, mientras que Liverpool (9) eliminó a Nápoli (9) al ganarle 1-0 y superarlo por cantidad de goles a favor en el desempate. -Y por la Zona D, Porto (16 puntos) y Schalke 04 (11) ya habían llegado clasificados a esta jornada en la que vencieron a Galatasaray (3-2) y Lokomotiv (1-0) respectivamente. En tanto, hoy se definirán los otros cuatro grupos, aunque sólo resta confirmar un boleto a Octavos de Final: -En el E, Bayern Munich y Ajax ya tienen su pase asegurado y se enfrentan entre sí, al tiempo que Benfica y AEK Atenas se despiden de la competencia en Portugal. -En el F, Manchester City está clasificado y recibe al eliminado Hoffenheim, mientras que Lyon (7) necesita un empate ante Shaktar (5) para avanzar. -En el G, los ya clasificados Real Madrid y Roma se miden frente al CSKA Moscú y Viktoria Pilsen, respectivamente. -Y en el H, los también clasificados Manchester United (10) y Juventus (12) cierran visitando a Valencia y Young Boys respectivamente. RIVER EN LOS EMIRATOS Después de vencer a Boca Juniors y conquistar la Copa Libertadores de América en el estadio Santiago Bernabeu de España, el plantel de River Plate ya se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde el próximo martes comenzará su participación en el Mundial de Clubes. Tras el arribo a Abu Dhabi, el plantel se trasladará a Al Ain, ciudad en la que debutará el martes 18 ante el ganador del duelo entre Espérance de Túnez y el vencedor del partido que sostendrán el local Al-Ain y Team Wellington, de Nueva Zelanda.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: