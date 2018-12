La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/dic/2018 UOCRA Campana reclama contra empresas contratistas de Petromining







Fue contra cuatro empresas contratistas de Petromining que estarían pagando salarios por debajo del "acuerdo integrado" Son cuatro que estarían pagando salarios por debajo del "acuerdo integrado" que el gremio de la construcción tiene con las compañías petroleras de nuestra ciudad para las diferentes especialidades de tareas. Trabajadores de la Seccional Campana de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) reclamaron ayer frente a la Delegación Local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires contra empresas contratistas que brindan servicios en la planta de Petromining de nuestra ciudad. Fue en el marco de una audiencia que mantuvo el gremio con representantes legales de las empresas. Según explicó el Secretario General de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal, cuatro de las seis contratistas que han tomado trabajadores de la construcción están pagando por debajo del "acuerdo interno" que tiene el sindicato para las plantas petroleras de nuestra ciudad. "En el mismo rubro (montaje, piping, electricidad…) no debe haber diferencia de valores, esté con la empresa que esté", explicó Villarreal, quien informó que el conflicto se extiende desde "hace un mes y medio" y que se trata, obviamente, "de una diferencia hacia abajo" en el bolsillo del trabajador. "No estamos pidiendo por encima de lo que dice el mercado de nuestra zona. Estamos pidiendo los mismos valores que ya rigen en otras plantas petroleras de la ciudad", aclaró el titular de la UOCRA Campana, quien diferenció el trabajo "civil" que se lleva adelante en el inicio de una obra de tareas más específicas como son los montajes industriales o el piping. Por ello reclamó "una actualización" de los montos por especialidades. "Siempre intentan pagar un salario de miseria al trabajador de la construcción y también de enfrentarnos con la paritaria nacional de la UOCRA", marcó Villarreal, quien pidió que se cumplan los "acuerdos integrados pactados" por la Seccional local: "No es lo mismo Campana que Gualeguaychú o Santiago del Estero", indicó. Finalmente, el titular del gremio dejó abierta la posibilidad de realizar acciones de protesta por este conflicto: "Hemos tenido tolerancia hasta el día de hoy, pero vemos (en la audiencia) que seguimos sin ponernos de acuerdo y lamentamos si a partir de la fecha se empiezan a ver reclamos y medidas de nuestra parte", cerró Villarreal.

