Cosechó nueve victorias, ocho segundos puestos y cinco terceros. Así fue la institución más ganadora de la jornada. Se quedó con la Copa Conjunto y cerró el año de competencias de la mejor manera. Nicolás y Franco Martínez, ambos con dos victorias en dos presentaciones, los más destacados. El pasado domingo finalizó en nuestra ciudad el calendario de regatas 2018 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). El Campana Boat Club, en el marco del 120º aniversario de su fundación, organizó su clásica regata promocional que, una vez más, lo tuvo como máximo protagonista. Es que el equipo celeste, dirigido por los entrenadores Marilú Perea y Joel Romero, participaron de 20 pruebas y en 15 de ellas se subieron al podio. En total, cosecharon 9 medallas doradas, 8 de plata y 5 de bronce, una cantidad tan grande que les valió la conquista de la Copa Conjunto "Ángel Tata Querejeta", por haber sido la institución más ganadora de la jornada. Los más destacados de la regata fueron Franco y Nicolás Martínez, ambos con dos regata ganadas sobre dos corridas. El primero se impuso en single y doble shell libre y el segundo en "parcito" Sub 14 y Sub- 6. Por su victoria en doble par junto a Bruno Carabajal, Martinez y el CBC se quedaron, además, con el trofeo "Yeye Viggiani". Se entregó por último una tercera copa, la "Oscar Vdovsov", al ganador de la prueba de Cuatro con Timonel Clinker Libre Masculino, la cual quedó en poder del Club Náutico Zárate que, en una regata mano a mano, derrotó a la Asociación Cordobesa de Remo Los resultados de los chicos del team campanense fueron los siguientes: PRIMEROS PUESTOS 1) Single Paseo Sub 14 Masculino (500 metros) - Serie 1: Nicolás Martínez 2) Single Shell Libre Masculino (1000 metros) - Serie 1: Franco Martínez 3) Single Shell Sub 16 Femenino (1000 metros) - Serie 1: Guadalupe López 4) Single Paseo Sub 16 Masculino (500 metros) - Serie 2: Nicolás Martínez 5) Single Paseo Sub 16 Masculino (500 metros) - Serie 3: Isaías Gallippi 6) Single Paseo Sub 16 Masculino (500 metros) - Serie 4: Emanuel Di Lallo 7) Doble par libre shell Masculino (1000 metros) - Serie 1: Franco Martínez y Bruno Carabajal. 8) Single Clinker Sub 16 Femenino - Serie 1: Guadalupe López 9) Single Clinker Sub 16 Masculino - Serie 1: Santiago Geretto SEGUNDOS PUESTOS 1) Single Shell Libre Femenino (1000 metros) - Serie 1: Juana Modarelli 2) Single Paseo Sub 14 Masculino (500 metros) - Serie 5: Thiago Maidana 3) Single Shell Sub 16 Masculino (1000 metros) - Serie 1: Tobías Viera Veneziani 4) Single Paseo Sub 14 Femenino (500 metros) - Serie 1: Tamara Rojas 5) Single Paseo Sub 16 Masculino (500 metros) - Serie 4: Julián Albarenque 6) Doble par Shell Sub 16 Masculino (1000 metros) - Serie 1: Santiago Geretto y Tobías Viera Veneziani 7) Single Shell Sub 14 Masculino - Serie 1: Tobías Viera Veneziani 8) Doble par Shell Libre Femenino - Serie 1: Juana Modarelli y Guadalupe López TERCEROS PUESTOS 1) Single Shell Libre Femenino (1000 metros) - Serie 1: Guadalupe López 2) Single Paseo Sub 14 Masculino (500 metros) - Serie 2: Mauro Carabajal 3) Single Shell Libre Masculino (1000 metros) - Serie 1: Bruno Carabajal 4) Single Paseo Sub 12 Masculino - Serie 1: Lisandro Gómez 5) Single Paseo Sub 16 Femenino - Serie 2: Tamara Rojas OTROS RESULTADOS 1) Single Paseo Sub 14 Masculino (500 metros) - Serie 1: Alan Montenegro, 5º puesto 2) Single Paseo Sub 14 Masculino (500 metros) - Serie 5: Tomás Alonso, 5º puesto 3) Single Paseo Sub 14 Masculino (500 metros) - Serie 1: Brandon Vivas, 6º puesto 4) Single Paseo Sub 14 Masculino (500 metros) - Serie 3: Isaías Gallippi, 6º puesto 5) Single Paseo Sub 16 Masculino (500 metros) - Serie 3: Brandon Vivas, 5º puesto La regata fue organizada por el Campana Boat Club y por la Sub-Comisión de Remo de la institución. La fiscalización estuvo a cargo de la Comisión de la Regata Internacional del Tigre, en cuyo cuerpo de árbitros estuvo Almendra Murillo, ex remera del CBC oriunda de Campana.

El plantel del Campana Boat Club celebrando con la Copa Conjunto “Ángel Tata Querejeta"





Franco Martínez consiguió dos medallas de oro en botes Shell





Isaías Gallippi se impuso en Single Paseo Sub-16





Nicolás Martínez logró un doblete en single de paseo sub-14 y sub-16





Santiago Geretto ganó en Single Clinker sub-16



