LA LUCHA LIBRE OLÍMPICA La Lucha Libre Olímpica es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su oponente con el uso de llaves y técnicas de proyección. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al oponente al suelo y mantenerlo con ambos hombros fijos sobre el tapiz el tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de esto. En caso de no darse esta situación en el tiempo de combate, el ganador se define por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. El término "libre" que denomina la modalidad la diferencia de la lucha grecorromana, donde no se pueden utilizar activamente las piernas ni atacar las del rival, mientras que en la lucha libre las piernas son un elemento más del ataque y la defensa. Es decir: no hay restricciones. Por otra parte el término "olímpica" se utiliza para diferenciarla del combate escénico conocido como "Lucha Libre". Quienes estén interesados en practicar esta disciplina en nuestra ciudad, pueden acercarse los días lunes y miércoles a las 18 horas a la Sociedad de Fomento del barrio San Jacinto o los martes y jueves en el mismo horario en la Sociedad de Fomento del barrio Siderca. Después de ganar la medalla de oro en los Juegos Bonaerenses y la de plata en los Juegos Nacionales Evita, la joven de nuestra ciudad está participando de un campus nacional en el CENARD y ya fue confirmada para la Selección Juvenil. "Por ahora solo pienso en que voy a aprender mucho más y que quizás pueda participar en torneos todavía más grandes. Representar a mi país sería un sueño", se ilusiona la joven. A finales de noviembre de 2017, con todavía 12 años, Roxana García asistió por la mañana a un torneo de Taekwondo y por la tarde visitó la Expo Deporte que se realizó en la plaza Eduardo Costa. Allí, frente a un colchón que despertó su interés, conoció las reglas de la Lucha Libre Olímpica y tras un breve "combate" con una amiga, el árbitro que le había informado de qué se trataba la disciplina no dudó en advertirle a la joven que, si entrenaba este deporte, iba a tener posibilidades de ganar medallas. El consejo también lo recibió su entrenadora, Ramona Martínez, con quien Roxana inició este nuevo camino y en menos de un año logró resultados impensados y de gran impacto. Sí, aquel árbitro no se equivocaba: en septiembre obtuvo la medalla de oro en las Finales de los Juegos Bonaerenses que se desarrollaron en Mar del Plata y en octubre, nuevamente en "La Feliz", logró la medalla de plata en los Juegos Nacionales Evita. En esas competencias, Roxana notó "mucho crecimiento y avances" en la práctica de este deporte. "Y logré superarme", le aseguró a La Auténtica Defensa. Esas grandes actuaciones generaron que la Federación Argentina de Lucha (FALA) la convocara a los entrenamientos de la preselección nacional que comenzaron el pasado 6 de diciembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, entrena en doble turno (de 10 a 13 y de 18 a 20 horas) junto al coach colombiano Wilson Medina Nazaret, quien está a cargo de la Selección Nacional. "No lo podía creer, porque los atletas convocados son todos muy buenos y entrenar con chicos que ya compitieron en muchos lados es hermoso", comentó la joven campanense sobre su primera impresión. "Después me di cuenta que llegué hasta este lugar gracias a mí esfuerzo y eso me ayudó a enfocarme. En estos primeros días me está yendo muy bien: estoy viendo cosas nuevas y aprendí muchas técnicas nuevas", agregó. Pero todavía había más en esta primera semana de entrenamientos: es que Roxana ya fue confirmada para integrar la Selección Argentina Juvenil de Lucha durante el año próximo. Una noticia que despierta gran expectativa en la joven para 2019: "Muchos me dicen que tengo un buen futuro en este deporte, pero por ahora solo pienso en que voy a aprender mucho más y que quizás pueda participar en torneos todavía más grandes. Representar a mi país sería un sueño", se ilusiona. Roxana cuenta que "la fuerza y las técnicas" de la Lucha Libre Olímpica la han atrapado y la llevaron a interesarse definitivamente por este deporte. "Empezó hace poco, pero tiene mucho potencial, porque tiene actitud, muchas granas y mucha disciplina. Y siempre tiene un plus para dar: cuando parece que está agotada o derrotada, saca fuerzas y sale adelante", cuenta su entrenadora Ramona Martínez. "Sí, creo que tengo constancia, perseverancia, que soy disciplinada y que siempre tengo actitud positiva", admite Roxana. "En los entrenamientos siempre trato de dejar lo mejor de mí para autosuperarme. Y también me gusta mucho ayudar a mis compañeros para que ellos también lleguen muy lejos", cuenta esta pequeña gigante que se muestra muy agradecida con la posibilidad de poder ser parte de este campus nacional y también muy apoyada por su familia, su entrenadora ("Confió siempre en mí") e incluso por la Municipalidad de Campana, que la está ayudando con los viajes diarios que debe realizar hasta la sede del CENARD. De hecho, esos viajes y entrenamientos le están demandando grandes esfuerzos y sacrificios a Roxana. Por ejemplo: no poder disfrutar libremente hoy jueves 13 de diciembre de su cumpleaños número 14. Pero ella ya sabe el camino que tiene por delante: "Si te dedicás a algo que deseas, hay que enfocarse en eso y nunca bajar los brazos, pelear siempre hasta el final", remarca con la convicción de una joven que sueña en grande.

SU PRIMERA MEDALLA DORADA. FUE EN SEPTIEMBRE, EN LAS FINALES DE LOS JUEGOS BONAERENSES EN MAR DEL PLATA.





ROXANA JUNTO A SU ENTRENADORA RAMONA MARTÍNEZ Y LA MEDALLA DE PLATA QUE LOGRÓ EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA.





ROXANA DURANTE UNO DE LOS ENTRENAMIENTOS DEL CAMPUS NACIONAL QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL CENARD



