Colella denunciará a Abella y varios funcionarios

Lo hará si no se regulariza el pago a empleados del HCD. Son cuatro asesores y también el secretario administrativo del bloque Red por Argentina los afectados por la suspensión de pagos. El concejal Marco Colella adelantó este miércoles a La Auténtica Defensa que hoy concurrirá a la Justicia para denunciar la falta de pago a su secretario administrativo y cuatro de los asesores contratados por el Concejo Deliberante. Dijo que incluirá en su presentación al intendente Sebastián Abella, la jefa de Gabinete Mariela Schvartz y funcionarios del área de Recursos Humanos. Son cinco las personas afectadas por la retención de sus sueldos, situación que fue confirmada a este medio por fuentes municipales en la noche del miércoles. Los asesores y el secretario en cuestión habían sido despedidos por Cambiemos días después que la oposición solicitase el recambio de autoridades del HCD. Una vez asumido Osvaldo Fraticelli como nuevo presidente, el decreto con los despidos fue revocado, aunque todavía el Municipio no ha depositado las remuneraciones correspondientes a noviembre. "Mañana (por hoy) voy a presentarme a la Justicia y denunciar al intendente, a la jefa de Gabinete y a funcionarios de Recursos Humanos por incumplimiento del deber de funcionario público", anunció Colella en diálogo con LAD. Los funcionarios de Personal apuntados serían aquellos encargados de liquidar los sueldos de los empleados municipales. De hecho, Colella aseguró que quiso conseguir información sobre el estado de los sueldos congelados, y que un funcionario municipal solo le respondió -a pesar de la insistencia- que debía hablar con el jefe a cargo. Esto no hizo más que aumentar la indignación del concejal, que apuró la redacción de la denuncia que antepondrá este jueves. Tras perder el control del HCD, el Gobierno consideró que los acuerdos que mantenía con la oposición quedaban nulos y procedió a despedir a los asesores de las tres bancadas que los poseen (Cambiemos, PJ-UC y Red por Argentina) y al nuevo secretario del bloque de Red por Argentina. La primer medida de la nueva presidencia fue la reincorporación, pero por el momento el tema salarial no ha sido normalizado.

Colella denunciará a Abella y varios funcionarios

