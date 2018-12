El concejal Lis cuestionó a la oposición por "interpretar las normas conforme a sus intereses"

"En lugar de defender a los vecinos, desvirtúan el reglamento interno para imponer proyectos que en la mayoría de los casos carecen de sustento", aseveró el edil. A raíz del abusivo uso de la oposición del artículo 52 del Reglamento Interno del HCD, el concejal de Cambiemos, Diego Lis, los cuestionó por "interpretar las normas en defensa de sus intereses políticos, personales y económicos" y dijo que "en lugar de defender a los vecinos, desvirtúan el reglamento interno para imponer proyectos que en la mayoría de los casos carecen de sustento". Además, aclaró que hasta la fecha, nunca se tomó conocimiento de ninguna notificación respecto al dictamen realizado por la Asesoría General de Gobierno en lo referido a los artículos 13 bis y 52 del reglamento interno que fue recibido por la secretaria del cuerpo, salvo a través de una nota periodística realizada por el bloque opositor, donde vertieron acusaciones totalmente falsas contra el ex presidente del HCD. "Tal como nos tienen acostumbrados, el bloque opositor en su conjunto, solo se limita a hacer manifestaciones mediáticas a su conveniencia, teñidas de parcialidad y repletas de falacias, por ello consideramos que el dictamen recibido, más allá que es una opinión no vinculante, responde a un planteo que se realizó desde el HCD respecto a los artículos mencionados, a fin de que se aclare la forma en que se conjugan", aseveró el edil. Dado que el dictamen de la Asesoría no hace a la cuestión de fondo que estamos planteando desde el bloque, la cual nunca fue cuestionada, como sí lo es el uso irrazonable que se hace respecto del artículo 52, el concejal planteó que "el procedimiento excede el marco de razonabilidad porque no es lógico presentar 62 proyectos bajo la figura de moción de preferencia, a tal punto de desvirtuar el normal funcionamiento del proceder que debe tener cada proyecto ingresado". "Atento a lo manifestado recurrimos al reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, tal como lo expresa el reglamento interno. Allí nos encontramos con el artículo 136 que limita el tratamiento de asuntos por moción de preferencia a no más de tres con mayoría simple y, en caso de tratar más de dicha cantidad como lo viene haciendo la oposición, hay que tener los dos tercios de los votos", expuso Lis. Y ponderó: "Desde Cambiemos siempre planteamos respetar el funcionamiento normal, operativo institucional y reglamentario del HCD para el tratamiento de los asuntos, bregando por la intervención primaria obligatoria y conveniente de las comisiones internas en pos de recuperar el espacio de debate democrático, evitando el abuso de esta figura, que al igual que la moción sobre tablas, son excepcionales". Para concluir, Lis dijo que "los bloques opositores, pretenden flexibilizar a través de la imposición la figura del artículo Nº 52 a su favor para manejar el orden del día y aprobar por mayoría simple un sinnúmero de proyectos, que en muchos casos no solo, no son prioritarios, sino que también son carentes de sustento legal, económico y financiero, vulnerando la razonabilidad, que es algo inherente a la legalidad".



El concejal Lis cuestionó a la oposición por "interpretar las normas conforme a sus intereses"

