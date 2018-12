La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/dic/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ZANJEO URGENTE "Situación del día con dos números de reclamo por zanjeo en mi barrio Las Acacias en la calle Castelli entre José Hernández y Echeverría. Nadie hace nada, mi situación en mi casa ya está a su límite que no tengo salida para la calle, se me inunda toda la casa... ¿Qué mas puede hacer uno sino hacen nada?", escribe María. ARBOL PELIGROSO "Leyendo los envíos de vecinos por árboles peligrosos, en la calle Castilla al 280 este centenario y apolillado jacarandá que ya fue reclamado durante años para su poda y extracción denunciado al Cemav en reiteradas ocasiones. Su estado compromete seriamente instalaciones aéreas y subterráneas de las redes de servicios públicos que abastecen a gran parte del centro de Campana", escribe Miriam. PROBLEMA SOLUCIONADO "Gracias a La Auténtica Defensa por el espacio que brinda a la comunidad para expresarse sobre el estado de las calles de la ciudad y barrios, hoy la calle Busso (La Josefa) se puede transitar sin problemas ya que no ha quedado vestigio de lo mal que estaba", muestra Oscar.







Quejas Vecinales

