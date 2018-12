La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/dic/2018 Básquet:

Ciudad de Campana integrará la Zona C junto a Sarmiento de Coronel Suárez, al que recibirá el viernes, Sportivo Pilar y Carlos Pellegrini de Punta Alta. En esta etapa se definirán los cuatro equipos que clasificarán directamente a Cuartos de Final y los ocho que jugarán el repechaje. La Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires confirmó el final de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 y determinó la conformación de zonas para la segunda etapa, como así también el fixture de cada una de ellas. De esta manera quedó ratificado que Ciudad de Campana, ganador de la Zona Norte "B" y 3º de la Tabla General, integrará la Zona C, en la que arrancará como líder con los 9 puntos que arrastra de la primera fase (el 50% de los 18 puntos obtenidos). Sus rivales en esta Zona C durante la segunda fase serán: Sarmiento de Coronel Suárez (2º de la Zona Sur y 6º de la General), que comenzará con 8,5 puntos de arrastre; Sportivo Pilar (3º de la Zona Norte "A" y 10º de la General), cuyo arrastre es de 8 puntos; y Carlos Pellegrini de Punta Alta (4º de la Zona Sur y 16º de la General), que arrancará con 6,5 puntos. Esta segunda fase del Provincial de Clubes contará con 16 equipos que se dividirán en cuatro zonas. Los ganadores de cada uno de esos grupos avanzarán directamente a Cuartos de Final, mientras que los segundos y terceros jugarán series de repechaje para tratar de avanzar también a esa instancia. Posteriormente, las cuatro llaves de Cuartos de Final definirán los cuatro equipos que disputarán el Final Four en el que se determinará qué equipo logra el ascenso al Torneo Federal. El primer compromiso del Tricolor en esta segunda fase será este viernes como local desde las 21.30 horas frente a Sarmiento de Coronel Suárez, en un duelo clave para el equipo dirigido por Sebastián Silva. Es que mantener invicta la localía (ganó todos sus compromisos disputados hasta el momento en Chiclana 209) sería un factor que le garantizará la clasificación a los playoffs, al menos a la etapa de repechaje. Además, luego de este debut en casa, en sus siguientes tres compromisos de esta segunda fase jugará como visitante: en la segunda fecha frente a Sportivo Pilar; en la tercera ante Carlos Pellegrini en Punta Alta; y en la cuarta contra Sarmiento en Coronel Suárez. Posteriormente cerrará su participación en Campana: en la quinta fecha recibirá a Sportivo Pilar y en la sexta a Carlos Pellegrini. Para esta segunda fase, el entrenador Sebastián Silva no contará con Matías Nieto, quien debió operarse por la fractura de dos falanges de la mano. Igualmente, en su lugar ya debutó el pasado domingo Alejandro "Hueso" Irigoyen, ex jugador de Presidente Derqui, Sportivo Escobar y Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, entre otros clubes. En tanto, para el arranque frente a Sarmiento está en duda la presencia del juvenil Joaquín Aguilar, quien arrastra molestias en una de sus rodillas. EL RESTO Las otras tres zonas de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2019 serán: -Zona A: 1) Somisa de San Nicolás, 9,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyso, 7,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 6,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 6,5 puntos. -Zona B: 1) Independiente de Tandil, 9,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 8 puntos; 3) Platense de La Plata, 7 puntos; 4) Independiente de Zárate, 6 puntos. -Zona D: 1) Regatas de San Nicolás, 8,5 puntos; 2) Atenas de La Plata, 8,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 7 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate, 7 puntos.

