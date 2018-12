Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 13/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 13/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

PRIMERA D: Deportivo Paraguayo igualó sin goles como local frente a Juventud Unida.- LEONES ELIMINADOS: la Selección Argentina Masculina de Hóckey sobre Césped quedó eliminada ayer del Mundial en India.- HURACÁN VS ARGENTINOS: esta noche, en caso de ganar el Globo igualará a Atlético Tucumán en la tercera posición.- PRIMERA B NACIONAL: Sarmiento de Junín venció 1-0 como visitante a Santamarina de Tandil.- PRIMERA B METRO: Almirante Brown venció 1-0 como local a UAI Urquiza.- MUNDIAL DE CLUBES: Emiratos Árabes Unidos se clasificó para jugar frente al Esperance de Túnez.- CHAMPIONS LEAGUE: ayer se completó la fase de grupos.- PRIMERA D En el último partido de la 15ª fecha, Deportivo Paraguayo igualó sin goles como local frente a Juventud Unida y de esta manera, las principales posiciones culminada la primera rueda quedaron de la siguiente manera: 1) Argentino de Merlo, 27 puntos; 2) Real Pilar, 26 puntos; 3) Atlas, 25 puntos; 4) Argentino de Rosario, 24 puntos; 5) Muñiz, 23 puntos; 6) Liniers y Juventud Unida, 22 puntos; 8) Puerto Nuevo, 21 puntos; 9) Claypole, 20 puntos. LEONES ELIMINADOS La Selección Argentina Masculina de Hóckey sobre Césped quedó eliminada ayer del Mundial que se disputa en India al perder por 3 a 2 frente a Inglaterra, que accedió a esta instancia después de vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. Los Leones, por su parte, habían clasificado directamente a Cuartos de Final después de terminar como líderes del Grupo A. HURACÁN VS ARGENTINOS En un encuentro postergado de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, Huracán recibirá esta noche desde las 21 horas a Argentinos Juniors. En caso de ganar, el Globo de Parque Patricios llegará a los 28 puntos e igualará a Atlético Tucumán en la tercera posición. El Bicho (apenas 9 unidades), por su parte, intentará sumar de a tres para no terminar el año en la última posición. PRIMERA B NACIONAL En el cierre de la 13ª fecha, Sarmiento de Junín (29 puntos) venció 1-0 como visitante a Santamarina de Tandil y de esa manera tomó cuatro puntos de ventaja en la cima de la tabla de posiciones sobre Nueva Chicago (25), aunque con un partido más. Anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban Defensores de Belgrano y Temperley en el último partido del año de la divisional (encuentro postergado de la quinta fecha). PRIMERA B METRO En el cierre de la 19ª fecha, Almirante Brown venció 1-0 como local a UAI Urquiza y con esos tres puntos llegó a 27 y alcanzó el 7º lugar de la tabla de posiciones, al tiempo que se alejó todavía más de la zona de descenso (le sacó 11 puntos de ventaja a Deportivo Español). Hoy, en un partido pendiente de la 17ª fecha, Comunicaciones recibirá a Tristán Suárez en Agronomía. MUNDIAL DE CLUBES El Al Ain de Emiratos Árabes Unidos venció 4-3 en los penales a Wellington de Nueva Zelanda en el inicio del Mundial de Clubes y así se clasificó para jugar frente al Esperance de Túnez en el partido que el sábado definirá al rival de River Plate en las semifinales de este certamen. El mismo sábado también jugarán las Chivas de Guadalajara y Kashima Antlers el duelo que definirá el rival de Real Madrid en semifinales. CHAMPIONS LEAGUE Ayer se completó la fase de grupos con los siguientes resultados: Ajax 3-3 Bayern Munich, Benfica 1-0 AEK Atenas, Manchester City 2-1 Hoffenheim, Shaktar 1-1 Lyon, Real Madrid 0-3 CSKA Moscú, Viktoria Pilsen 2-1 Roma, Valencia 2-1 Manchester United y Young Boys 2-1 Juventus. De esta manera, los 16 clasificados a Octavos de Final son: Borussia Dortmund y Atlético Madrid por el Grupo A; Barcelona y Totthenham por el B; PSG y Liverpool por el C; Porto y Schalke por el D; Bayern Munich y Ajax por el E; Manchester City y Lyon por el F; Real Madrid y Roma por el G; y Juventus y Manchester United por el H.

