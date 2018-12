La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/dic/2018 Nuestras mascotas y la pirotecnia







Los perros y gatos tienen una capacidad auditiva mayor que la de los seres humanos y pueden reconocer grandes densidades de ondas por segundo. Debido a eso, muchos de ellos sufren ante los estruendos de los fuegos artificiales que se utilizan en las fiestas. Los humanos solo podemos percibir sonidos de hasta 20000 ciclos por segundo, mientras que la capacidad auditiva de los perros es mucho mayor, captando sonidos de alta frecuencia; de 60000 ciclos por segundo, es decir que los estruendo producidos por la pirotecnia ellos los perciben maximizados. La mayoría de los accidentes con los animales ocurre cuando intentan escaparse y refugiarse de los ruidos excesivos (como los petardos). Muchas veces, salen corriendo y son atropellados por autos. También pueden atravesar puertas de vidrios que le provocan grandes cortes. Estos accidentes pueden terminar con la muerte del animal. En algunos casos los perros pueden perder la audición si un petardo les explota cerca. Otro problema es que el animal intente agarrar el cohete y éste le explote en la boca, ocasionándoles graves daños. Lo cierto es que las explosiones de fuegos artificiales perturban a los perros y afectan sus sentidos. Un animal perturbado, atemorizado o alterado puede volverse violento incluso hasta con su propio dueño. Los signos que con más frecuencia se pueden observar en un perro son la parálisis, los temblores y los jadeos continuos. Además de estos síntomas, el animal también puede presentar aumento de la salivación y de la frecuencia cardiaca, estado de alerta y excitación y trastornos gastrointestinales como así también convulsiones. La pirotecnia no solo afecta a nuestras mascotas sino a la fauna silvestre como pájaros que muchas veces resultan quemados, estresados, con nidos rotos y hembras que abandonan a sus crías. También los restos de muchos productos pirotécnicos terminan cayendo en el río, lagunas, afectando también a los peces y demás seres que forman el ecosistema acuático. Consejos para cuidar a tu mascota de la pirotecnia - Siempre consultar con su veterinario antes de dar una medicación para sedar a nuestros perros. Sólo en la veterinaria le indicarán la dosis y correcta manera de administrarlo. Algunas drogas tienen contraindicaciones y solo su veterinario sabrá cuál es la adecuada para cada caso. - Ubicar a las mascotas en una habitación donde estén cómodas, con sus juguetes habituales, comida, agua y algún sonido con el que estén familiarizados (radio, televisión o música prendida). Días antes se tiene puede ir acostumbrando al animal a ciertas melodías. - No sobre cargarlos con mimos, abrazos y caricias y darle su espacio para que la mascota busque el lugar donde se encuentre más cómodo y "protegido". - Los animales que estarán solos en las fiestas y que permanezcan así por algunos días (siempre es mejor dejarlos al cuidado de alguien), dejar la casa bien cerrada y con ventilación, evitar que las puertas se cierren por alguna corriente y los dejen aislados. En el caso de los gatos, dejarlos con abundante comida y bebida y las bandejas limpias. - No dejar atada a las mascotas y evitar el peligro de ahorque. - A los animales, sería conveniente, que tengan una chapita identificatoria en caso de que se pierdan. Ante cualquier duda, siempre consulte con su veterinario, un profesional que dedica su vida al bienestar de los animales.



Nuestras mascotas y la pirotecnia

