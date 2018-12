"El cambio de paradigma es inmenso y no se puede volver atrás"

La vecina campanense Carolina Tulia (17) participó en la edición de la revista Document Journal en una nota sobre los derechos de las mujeres Así lo expresó la vecina campanense Carolina Tulia (17) en diálogo con La Auténtica Defensa; seleccionada el mes pasado en la edición de Document Journal, revista independiente de cultura, arte y moda de Nueva York para hablar sobre los derechos de las mujeres. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los dirigentes del mundo en 1945, es "derechos iguales para hombres y mujeres" y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados. Sin embargo, millones de mujeres del mundo entero siguen siendo víctimas de la discriminación. El 25 de noviembre es el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, #25N es una fecha que el movimiento feminista tiene muy presente, especialmente en la región latinoamericana. En torno a esta fecha, muchas personas se expresan en las redes sociales, se difunden campañas institucionales y se suelen leer testimonios. "Document Journal" revista independiente de cultura, arte y moda fundada en Nueva York en 2012; se contactó vía Instagram con la joven campanense Carolina Tulia (17). "A raíz de una foto tomada durante una de las protestas vinculada con el feminismo y la reivindicación de los derechos de la mujer, la periodista Sam Weir me contactó vía Instagram y por correo electrónico me hizo llegar sus preguntas; al tiempo que hacía lo propio con otras cuatro jóvenes de Argentina", detalló Tulia a La Auténtica Defensa. La joven campa-nense fue la elegida para dar su mirada al respecto en la edición del mes pasado, en el marco de la lucha por los derechos de las mujeres y la discusión por la despenalización del aborto, siendo tema central de la edición. Carolina está terminando su último año del Colegio Padre Aníbal Di Francia. Vive en Campana junto a su familia y desde 2017 participa activamente en defensa de los derechos de las mujeres. "Participé de marchas en el Congreso de la Nación, tanto del colectivo #NiUnaMenos como por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; así como también de la vigilia del 13 de junio previa a la votación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados" cuenta la joven. "Continúo informandome todos los días, no se trata de algo que leas una vez y ya, sino que a medida qué continuas informándote el análisis se vuelve más profundo; llegando a la raíz de la opresión de la mujer y del patriarcado", enfatiza la joven que tiene ganas de estudiar comunicación social el año que viene. En la revista Document Journal Tulia cuenta que en cada movilización a la que asistió "tuve el placer de conocer a las mujeres más increíbles. Hablaron de historias personales y conmovedoras, cómo sus madres e incluso ellas mismas tuvieron que pasar por algunos de los procesos más difíciles que se puedan imaginar". En detalle con LAD agrega "lo que más me gusta de las marchas es poder conocer mujeres con realidades totalmente distintas a la mía pero con las que, sin embargo, luchamos en conjunto para un fin común. Pienso que algo que debería cambiar es la banalizacion de ciertas consignas así como también la errónea orientación de estas últimas. Considero que el sujeto de derecho del feminismo es únicamente la mujer y el resto de las luchas sociales deben ir de la mano pero no incluidas en el feminismo". Haciendo un balance, define al año como "histórico para el movimiento feminista argentino. Logramos llevar a la legislatura un proyecto de ley como es el aborto legal que viene hace años intentando ser tratado y que a pesar de no haber salido, el cambio de paradigma es inmenso y no se puede volver atrás". A nivel local "Campana en estos últimos años logró agruparse en organizaciones políticas que buscan reivindicar los derechos de la mujer, y creo que es algo muy positivo. Las más jóvenes son muchas veces las que más involucradas, están en el tema. Vale aclarar que también está ese grupo que históricamente se opuso a estas conquistas sociales y que el discurso contra las libertades individuales continúa siendo imperativo". "El feminismo es un movimiento social que busca la liberación de la mujer y la reivindicación de derechos históricamente negados", cierra.



