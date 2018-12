El SUTERH entregó certificados a participantes de distintas capacitaciones

Fabián Pereyra, secretario general del Suterh Regional.

Durante el año, y gracias a un convenio con Nación, el gremio dictó en su sede de calle 9 de julio cursos de Plomería y Electricidad básica. Las capacitaciones fueron gratuitas y abiertas a toda la comunidad. Para el 2019 está previsto ampliar la oferta. El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) zonal entregó este jueves certificados a los participantes de los cursos en Plomería y Electricidad básica realizados a través de un convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Las capacitaciones fueron dictadas a lo largo de todo el año. A los cursos, de duración cuatrimestral, se sumaron no solo afiliados al Suterh sino también vecinos y vecinas de la comunidad interesados en adquirir nuevas habilidades. La entrega de certificados fue encabezada por el secretario general del Suterh regional, Fabián Pereyra, y funcionarios municipales. "Nosotros brindamos el espacio, los profesores y los materiales. El alumno simplemente tiene que venir con ganas", destacó Pereyra en diálogo con La Auténtica Defensa. "Los cursos son abiertos a toda la comunidad. Por eso son para aprovechar. Te dan un conocimiento básico que sirve de base para ganar experiencia y seguir aprendiendo. Son épocas complicadas, por eso creo que estos cursos sirven", expresó el sindicalista. En total, cerca de 100 personas se inscribieron a los cursos dictados en la sede del Suterh en calle 9 de julio. Para el 2019 está previsto que se añadan a la oferta de capacitación talleres de electricista instalador y otro de seguridad e higiene. AÑO PARITARIO Ante la consulta de La Auténtica Defensa, Pereyra reconoció que los trabajadores de edificios atraviesan un año difícil, pero resaltó que, gracias a las gestiones de su secretario general, el Suterh, si bien no pudo empatarle a la inflación, al menos no la perdió de vista. "Nosotros por nuestra actividad no somos trabajadores con grandes sueldos. Pero nuestro secretariado general a nivel nacional siempre está moviendo la escala salarial. Se trabaja mucho en eso", aseguró Pereyra. En este 2018, los trabajadores de edificios recibieron aumentos del 3% en enero, 8% en abril, un bono no remunerativo de $6 mil pagado en tres cuotas, un nuevo incremento del 8% en agosto y otro del 10% en noviembre. Además, en diciembre se aplicó una suba del 6% y están acordados aumentos del 5% para enero y febrero. "Y junto a la segunda cuota del aguinaldo, de acuerdo a lo que establece nuestro convenio colectivo, debemos cobrar un 20% del básico. También debemos percibir el bono de $5 mil decretado por el presidente", añadió Pereyra. "Si bien no vamos a alcanzar la inflación, la vamos corriendo desde atrás como muchos de los otros gremios", señaló. En Campana Suterh tiene cerca de 25 afiliados. El gremio también abarca las jurisdicciones de Zárate, Luján, Mercedes y Chivilcoy, entre otras.

El gremio valoró los cursos como base de posibles salidas laborales.



El SUTERH entregó certificados a participantes de distintas capacitaciones

