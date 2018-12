La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/dic/2018 Básquet:

Juegan desde las 21.30 horas en el inicio de la segunda fase. El Tricolor necesita ganar para defender el liderazgo con el que arranca en la Zona C por el arrastre de la primera fase. Por la primera fecha de la Zona C de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana recibirá esta noche a Sarmiento de Coronel Suárez en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de la a calle Chiclana 209. En la primera fase, el Tricolor fue el ganador de la Zona Norte "B" y terminó 3º en la Tabla General con 18 puntos. Por ello, arrancará esta segunda etapa con un arrastre de 9 unidades que lo ubican como líder de la Zona C por delante de Sarmiento (8,5), Sportivo Pilar (8) y Carlos Pellegrini de Punta Alta (6,5). Por eso, para sostener ese liderazgo hoy deberá quedarse con la victoria frente al elenco de Coronel Suárez, un equipo que siempre ha sido protagonista en las últimas temporadas del Provincial y que para esta ocasión se reforzó con el pivot José Luis Pappalardi (de amplia experiencia en el TNA y el Torneo Federal) y el recientemente arribado Lucas Cháves, base bahiense con pasado en la Selección Juvenil Argentina, que debutó en la última fecha de la primera fase en Sarmiento (aportó 16 puntos y 8 rebotes en la derrota frente a Sporting de Mar del Plata). Será, sin dudas, un rival de mucho cuidado para el CCC, que sabe que mantener el invicto como local resultará fundamental para conseguir la clasificación a los playoffs. Para esta segunda fase, el entrenador Sebastián Silva no contará con Matías Nieto, quien debió operarse por la fractura de dos falanges de la mano. Igualmente, en su lugar ya debutó el pasado domingo Alejandro "Hueso" Irigoyen, ex jugador de Presidente Derqui, Sportivo Escobar y Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, entre otros clubes. En tanto, para el arranque frente a Sarmiento está en duda la presencia del juvenil Joaquín Aguilar, quien arrastra molestias en una de sus rodillas. El otro encuentro de esta Zona C se jugará mañana sábado en Punta Alta, donde Carlos Pellegrini recibirá a Sportivo Pilar desde las 21 horas. La programación de esta primera fecha de la segunda fase del Provincial de Clubes 2018/19 se completa de la siguiente manera: -Zona A: Sporting de Mar del Plata vs Teléfonos de Mar del Plata (viernes 21.15) y Somisa de San Nicolás vs Blanco y Negro de Coronel Suárez (viernes 21.00). -Zona B: Independiente de Zárate vs Platense de La Plata (sábado 21.00) e Independiente de Tandil vs Los Indios de Junín (viernes 21.30). -Zona D: Defensores Unidos vs Ciudad de Saladillo (viernes 21.30) y Regatas de San Nicolás vs Atenas de La Plata (viernes 21.30).

