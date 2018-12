Colella denunció a Abella y funcionarios por "incumplimientos de deberes de funcionario público"

Como adelantáramos ayer, es porque el Municipio todavía no les pagó a su secretario administrativo y a los cuatro asesores contratados por los bloques de la oposición Red por Argentina y PJ-Unidad Ciudadana. Durante el mediodía del jueves el concejal Marco Colella del bloque Red por Argentina radicó una denuncia en la Fiscalía Descentralizada N°1 a raíz del no pago de haberes al secretario administrativo de su bloque y a 4 asesores contratados por la oposición. "Pónganse en el lugar de estas cinco familias. Ya llevamos trece días desde la fecha de cobro y todavía no tienen su sueldo depositado", cuestionó Colella. "El intendente Sebastián Abella tiene que dar el visto bueno al subsecretario de Recursos Humanos y Administración Financiera, Miguel Ibarra, para que continúe con los actos administrativos, se hagan las liquidaciones correspondientes y que estas cinco personas puedan cobrar sus sueldos del mes de noviembre", comentó el edil. Y señaló: "Estamos a los trece días de diciembre, llegando ya a las Fiestas con todo lo que eso implica, con una situación económica donde el dinero no alcanza ni cobrando en tiempo y forma". El concejal manifestó que "no hay que darje el lujo de permitirle al intendente y a las personas que lo rodean que crean que son dueños de poder hacer y deshacer según se les de las ganas". Advirtió que esas actitudes de Cambiemos "no le hacen bien a la democracia". "Que le retengan el sueldo a trabajadores es completamente un acto de irresponsabilidad", sostuvo Marco Colella. Y se preguntó: "¿Eso no es ser antidemocrático?". Entre los fundamentos de la denuncia se precisa que "los funcionarios incurren en la conducta de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder, toda vez que existiendo el recurso dispuesto en las partidas presupuestarias para el pago de sueldos, las mismas son subejecutadas con la sola finalidad de retener los haberes de los trabajadores de los bloques opositores en un claro incumplimiento doloso de sus funciones, en perjucio del carácter alimentario de dichos salarios y con la expresa intención de ocasionar un daño como represalia a la decision política de cambio de autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Campana". "Teníamos la esperanza de que alguien lo haga recapacitar al intendente, de que le hagan entender que con presiones no se llega a ningún lado", indicó Colella. "Desde todos los sectores debemos evaluar si hubo errores, sentarnos a charlar, poner en común lo que queremos para Campana de acá para adelante; pero desde Cambiemos no hay voluntad de diálogo, no les importa lo que pasa y se piensan que porque el vecino los votó son dueños de la ciudad", manifestó. En ese sentido, Colella concluyó diciendo "son los representantes de los ciudadanos y fueron electos para llevar adelante el rumbo económico y administrativo de Campana, pero nadie es dueño de la ciudad". En la denuncia están incluidos el intendente municipal Sebastián Abella; la jefa de gabinete Mariela Schvartz; el secretario de Legal y Técnica Abel Sánchez Negrete; el subsecretario de Recursos Humanos y Administración Financiera Miguel Ibarra; y el director de Liquidación de Sueldos y Jornales Gustavo Guardia, todos por violación de los artículos 248 y 173 inciso 3 del Código Penal.

Foto: Archivo.



Colella denunció a Abella y funcionarios por "incumplimientos de deberes de funcionario público"

