Quiero un novio, un hijo, un millón de dólares. Quiero aumento, vacaciones, salud, viajar a las Islas Molucas y tener tantos amigos como Roberto Carlos. Quiero cambiar el auto, la casa y la profesión. Quiero dones, la rubia, reconocimiento y bendiciones. Quiero sin parar, me he transformado en una máquina de querer. Pido, pido, pido, ya no sé más a quién pedir: al cielo, al Tata, al banco, al cosmos...Me dijeron que hay un libro, un método antiguo que no falla, un curso de milagros, un secreto, una línea directa con uno mismo que funciona tan sólo con desear con todas mis fuerzas lo que más quiera y ¡plim! Listo, se me concederá la lista del supermercado que tengo armada para el año próximo. En el video de You Tube está todo explicado. Hay testimonios de físicos, filósofos y místicos yanquis que explican cómo funciona. Uno de ellos deseó tanto una casa con piscina en Beverly Hills, hizo los ejercicios con esmero y prolijidad, eligió en una revista la casa de sus sueños y al poco tiempo, cuando se mudó, se dio cuenta que había comprado la misma que había pegado con plasticola en el collage. Quiero, quiero, quiero. Inflacioné el mercado de los deseos. Medito y visualizo que todo me llega en tiempo y forma, controlo mis pensamientos para no interferir en la dádiva divina. Ángeles perezosos, devas asalariados, ¿cómo osan despreciarme? Nada me alcanza, vamos, vamos que todo es poco, laburen, quiero mucho, lo quiero todo, mucho, mucho, mucho más...

