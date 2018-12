Cierre de los 25 años del Ballet Eluney

Como todos los años y en cada mes de noviembre el Ballet Eluney que dirige el profesor José Basconsello realiza un mega show con entrada libre y gratuita en las instalaciones del Club Estrella del Este. Este año fue especial porque se festejaron los 25 años, y se armó todo un trabajo acorde a lo que tiene acostumbrado el profe Basconsello con sus coreografías las cuales siempre son bienvenidas y lo demuestra en cada certamen competitivo por los premios que se obtienen. "La historia del ballet se remonta al año 1993, donde todo comenzó como un juego y al correr de los años se convirtió en algo muy importante para la vida cultural de nuestra ciudad". El profesor se perfeccionó en danzas clásicas, contemporáneas, tap, como así también realizar cursos de diseño ya que es quien confecciona el vestuario. "No es fácil este camino emprendido ya que los tiempos han cambiado, los chicos y jóvenes también, hoy el trato es otro y hay que estar preparado para el diálogo con ellos", apunta Basconsello. Luego agrega "busco tener buena gente y en el grupo se hace lo que dice el profe y no lo que quiere el alumno, a medida que pasa el tiempo se nos hace más difícil imponer la docencia, por lo cual tienes que estar siempre expectante a lo que vendrá". En estos años y haciendo una síntesis manifiesta; "han pasado muchos bailarines por el grupo, en su mayoría hoy siguen colaborando cuando lo necesitamos y en otros han tomado otro camino; no me arrepiento de nada ni de cada una de las determinaciones que tomé y tomo a diario". Con respecto a la fiesta fue maravillosa y debemos agradecer a cada uno de los artistas presentes, Los Hnos García y el Guyra Cantor, Peña Emanuel, Ballet Rakassa, Cascanueces, Sembrando sueños desde el Alma, Daniel Corrales, Omar Romero, Daniel Chessini y como digo siempre a la gente que acompaña cada desafío y propuesta que realiza el ballet, a quienes confían en nosotros y nos dieron una mano en esta oportunidad Sindicatos Petroleros (Pedro Milla), Municipal (Carlos Barrichi), Camioneros (Ariel Díaz), SUPA del bajo Paraná (Piru Rojas), a los amigos de siempre Tecnoclima S.A,(Jorge y Damián Ielsich) Surrey, JCO (Norma Ibarra y J.C.Ortiz), La Catedral (Tito Cocilova), Plaza Hotel (Martín Raina), Estudio Uno (Ruly Galarza), Diario La Autentica Defensa (Eduardo, Lucas, Fernando y todo el personal), Club Estrella del Este, Municipalidad de Campana, Martín Seguin, Pedraza Viajes y Turismo, (Mabel Blanco), Mabel Canosa entre otros. "Gracias de corazón a todos y les deseo en nombre del grupo una feliz navidad y un próspero año nuevo convocándolos para lo que vendrá en el año 2019".



















Cierre de los 25 años del Ballet Eluney

