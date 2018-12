La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/dic/2018 Básquet:

En la segunda jornada del Final Four, el Tricolor derrotó 72-68 al elenco de General Rodríguez. Luego, Sportivo Escobar sorprendió a Defensores Unidos y se aseguró el título a una fecha del final. El Final Four del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ya tiene dueño: Sportivo Escobar, que en la primera jornada había derrotado a Ciudad de Campana, sorprendió también al anfitrión Defensores Unidos y se aseguró el título de campeón. El miércoles por la noche en Villa Fox, el equipo dirigido por Fernando Bruckner superó a la plantilla que CADU presenta habitualmente en el Provincial de Clubes por 83 a 69 con una descollante actuación de Felipe Bonfigli, autor de 33 puntos. Y de esa manera conquistó el título, porque aunque el CCC y Defensores Unidos todavía lo pueden alcanzar, están en desventaja en el desempate con el escobarense. El Tricolor había abierto la segunda jornada con una victoria 72-68 sobre Porteño de General Rodríguez en tiempo suplementario. Con ese resultado se mantenía con chances de coronarse campeón, pero necesitaba que CADU venciera a Sportivo Escobar para después jugarse el todo por el todo justamente frente al local en la tercera y última fecha de este cuadrangular. Sin embargo, ese resultado no se le dio y ahora solo puede aspirar a quedar como subcampeón, si es que el lunes derrota a Defensores Unidos. En tanto, en el otro partido de esa tercera fecha no habrá nada en juego: Porteño está condenado a la última posición, mientras que Sportivo Escobar ya es el campeón. Frente al elenco de General Rodríguez, el CCC presentó una formación totalmente juvenil, sin "refuerzos" del equipo del Provincial y conducida por Martín Trovellesi. Y después de un primer tiempo parejo, de bajo goleo, en el que quedó cinco puntos abajo al descanso largo (28-33), el Tricolor desplegó una muy buen ofensiva en el tercer período, estableciendo un parcial de 25-14 para pasar al frente 53-47. Sin embargo, en el último cuarto dependió exclusivamente de Agustín Hernández (goleador del juego con 26 puntos) y Porteño, con el empuje de Iván Oroná (dos triples) y Tomás Ferreira logró igualar el marcador y forzar el tiempo suplementario. En esos cinco minutos extras, aparecieron otras variantes ofensivas en el CCC (5 puntos de Joaquín Cazurro y un doble de Tomás Irisarri, además de dos libres de Santiago Fernández), mientras que en Porteño sólo anotó Iván Oroná (5). Por eso, los dirigidos por Trovellesi se quedaron con el triunfo y con la ilusión de seguir con chances en el cuadrangular final. Sin embargo, la victoria posterior de Sportivo Escobar eliminaría esas posibilidades y coronaría un nuevo campeón en el Torneo Clausura de la ABZC. SÍNTESIS PARTIDO 3 CIUDAD DE CAMPANA (72): Eliseo Iglesias (10), Santiago Fernández (15), Joaquín Cazurro (5), Juan Sebastián Manrique (11) y Agustín Hernández (26) (FI) Tomás Irisarri (5) y Lucio Cadelli (0). DT Martín Trovellesi. PORTEÑO (68): Iván Oroná (19), Sebastián Oroná (7), Tomás Ferreira (10), Carlos Montenegro (11) y Eduardo Agüero (7) (FI) Ezequiel Bidondo (0), Leandro Basterrica (8) y Cristian Oroná (6). DT: Hugo Oroná. PARCIALES: 16-19 / 12-14 (28-33) / 25-14 (53-47) / 10-16 (63-63) / 9-5 (72-68). JUECES: Luis Ranzini, Ezequiel De la Peña y Daniel Kohan. GIMNASIO: Defensores Unidos de Zárate. SÍNTESIS PARTIDO 4 DEFENSORES UNIDOS (69): Francisco Rasio (2), Carlos Garín Palacios (8), Marcos Sánchez Sopeña (12), Diego Coroas (21) y Damián Camejo (17) (FI); Guido Tedesco (4), Emiliano Bulezka (0), Lautaro Gómez (3), Theo Criado (2) y Maximiliano Piñeyro (0). DT: Rubén Rasio. SPORTIVO ESCOBAR (83): Matías Basso (11), Alejandro Gallardo (10), Federico Verde (10), Matías Zuttion (8) y Felipe Bonfigli (33) (FI); Gerónimo Acuña (0), Alexis Fontana (8), Felipe Molinari (0), Martín Traverso (3), Joaquín Ciutat (0), Alejo Bellido (0) y Lucas Giovannetti (0). DT: Fernando Bruckner. PARCIALES: 10-20 / 27-21 (37-41) / 19-18 (56-59) / 13-24 (69-83). JUECES: Raúl Imosi, Ezequiel De La Peña y Daniela Kohan. GIMNASIO: Defensores Unidos de Zárate.



