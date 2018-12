Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 14/dic/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 14/dic/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







PRIMERA B NACIONAL: en el último partido del año de la divisional, Defensores de Belgrano y Temperley igualaron 0-0.- GUILLERMO NO SIGUE: el ciclo de Barros Schelotto como DT de Boca Juniors concluirá el 31 de diciembre.- LLEGARÍA SCOCCO: lo haría para la semifinal del Mundial de Clubes que el Millonario disputará el martes.- COPA SUDAMERICANA: Atlético Paranaense se coronó campeón al vencer por penales al Junior de Barranquilla.- PRIMERA B METROPOLITANA: el encuentro entre Comunicaciones y Tristán Suárez fue reprogramado para hoy.- LA SUB 20 TIENE DT: fue designado Fernando Batista, hermano del "Checho".- GUILLERMO NO SIGUE El ciclo de Guillermo Barros Schelotto como DT de Boca Juniors concluirá con la finalización de su contrato, el próximo 31 de diciembre. En algo más de dos años y medio al frente del equipo, el Mellizo logró llevar al Xeneize al bicampeonato de la Superliga, aunque no pudo conquistar la ansiada séptima Copa Libertadores. La danza de nombres sobre el posible sucesor ya comenzó y Martín Palermo, Gabriel Heinze y Antonio Mohamed pican en punta por ahora. LLEGARÍA SCOCCO De acuerdo a lo observado en el entrenamiento que realizó River ayer en Emiratos Árabes Unidos, el delantero Ignacio Scocco llegaría en condiciones para la semifinal del Mundial de Clubes que el Millonario disputará el próximo martes frente al ganador del duelo entre el local Al Ain y el Esperance de Túnez. COPA SUDAMERICANA Luego de sendos empates 1-1 en Colombia y Brasil, Atlético Paranaense se coronó campeón de la Copa Sudamericana al vencer 4-3 en la definición por penales frente al Junior de Barranquilla. De esta manera se convirtió en el rival de River Plate para la Recopa Sudamericana. PRIMERA B METROPOLITANA El encuentro entre Comunicaciones y Tristán Suárez que debía disputarse ayer en Agronomía fue reprogramado para hoy debido a las intensas lluvias que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires. El partido, pendiente de la 17ª fecha, se jugará desde las 17 horas. LA SUB 20 TIENE DT Tras una importante trayectoria dirigiendo divisiones infantiles y juveniles, Fernando Batista, hermano del "Checho", fue designado como nuevo Director Técnico de la Selección Argentina Sub 20. El lunes comenzará su proceso que tendrá un desafío clave en enero: el Sudamericano de Chile, que se jugará desde el 17 y que da cuatro plazas al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia en mayo de 2019. En tanto, los Seleccionados Sub 17 y Sub 15 seguirán siendo conducidos por Pablo Aimar y Diego Placente, respectivamente. PRIMERA B NACIONAL En el último partido del año de la divisional, Defensores de Belgrano y Temperley igualaron 0-0 el miércoles por la noche en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del campeonato. De esta manera, ambos conjuntos cerraron el año con 15 puntos y se quedaron sin poder conseguir la clasificación a la Copa Argentina, posibilitando así el ingreso de Atlético Rafaela.

Imagen ilustrativa.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: