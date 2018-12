La personalidad psicopática

P U B L I C



El Psicópata, posee una personalidad, que sin llegar a ser una enfermedad mental, es anormal. Se la diagnostica, según el DSMIV (Manual de diagnóstico de Psiquiatría) dentro de los Trastornos de Personalidad, como un TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD. La característica principal de estas personas es que tienen anestesia afectiva, no sienten culpa, por lo tanto, ellos no son los que sufren, pero sí las personas de su entorno. Las emociones que sí pueden sentir son cólera, ira o tristeza, cuando las cosas no son como ellos quieren. Solo los mueve su propio interés y para llegar a ello, que es obtener dominio y poder sobre su ambiente, pueden llegar a simular, "no a sentir", amor, compasión, solidaridad, ternura, sentimientos de amistad, sólo hasta conseguir sus objetivos. Cualquier estrategia es válida para llegar al máximo placer del psicópata que es anular la voluntad del otro para explotarlo, atacarlo y demostrar su superioridad y su desprecio hacia su víctima, ya sea en el área laboral, de sus relaciones personales, sexual, etc. Esta es su esencia. Algunos actúan su psicopatía en ciertos lugares más que en otros. Por ejemplo: Manifiestan toda su patología dentro del ámbito familiar, donde sus parejas y sus hijos son las víctimas, siendo para el afuera, personas encantadoras. Al psicópata, se lo ha denominado "loco moral" o "loco sin delirio", poseen capacidad de juicio conservada, saben la diferencia entre lo que está bien o mal, pero no les importa, esos límites no son para ellos. A continuación, transcribo una serie de criterios para catalogar al Trastorno Psicopático de la Personalidad (Hare, Hart y Harper 1991) 1) Locuacidad y encanto superficial 2) Autovaloración exagerada – Arrogancia 3) Ausencia total de remordimiento o culpa 4) Manipulación ajena y utilización de la mentira y el engaño como recurso 5) Ausencia de empatia en las relaciones interpersonales 6) Problemas de conducta en la infancia 7) Conducta antisocial en la vida adulta 8) Impulsividad 9) Ausencia de autocontrol 10) Irresponsabilidad 11) Estilo de vida parásito 12) Conducta sexual promiscua 13) Falta de objetivos realistas y a largo plazo 14) Necesidad de estimulación constante y tendencia al aburrimiento. 15) Diversas relaciones matrimoniales de corta duración. 16) Conductas delictivas Este cuadro como todos los Trastornos de Personalidad se caracteriza por ser sus rasgos inflexibles y crónicos, no es modificable ni por experiencia ni por aprendizaje, puede disminuir en la adultez a partir de la cuarta década de la vida. Para realizar un diagnóstico preciso es necesario diferenciarlo de otros cuadros como Esquizofrenia o Episodio Maníaco, Trastorno Narcisista, Límite o Histriónico de la Personalidad. Estas personas no suelen concurrir al tratamiento por voluntad propia, sí los familiares o personas del entorno que lo padecen y que son los que pueden lograr beneficiarse, solicitando ayuda terapéutica. Lic. Silvana Santoro Centro de Psicología Clínica, Laboral y Forense

Imagen ilustrativa, selección del editor.



La personalidad psicopática

