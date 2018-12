Adjudicatarios del Barrio 104 piden fecha cierta de entrega

DESDE EL MUNICIPIO EXPLICARON QUE LA OBRA ESTÁ EN SU ETAPA FINAL Desde la Subsecretaria de Habitat del Municipio, se explicó que la obra del barrio 104 viviendas está en su etapa final, después de superar una serie de inconvenientes "heredados de la gestión Giroldi". "Hoy estamos iniciando en pocos días más la parte final de la obra que tiene que ver con la conexión de luz, gas y pluviales, una vez finalizada esas obras entregaremos las casas", destacaron desde el área. "Solo por la voluntad del gobierno nacional y el gran empeño del intendente se va a poder concluir esta obra que estuvo paralizada durante años y donde desde el primer día esta gestión se puso como objetivo poder concluirla", destacaron. "Entendemos a los vecinos que esperan su casa y en todo momento se les va comunicando el avance de la obra y las demoras que han surgido", resaltaron. Se trata de un "Plan Federal" mejorado, que fue iniciado en la gestión de Giroldi y Abella pudo reactivar en 2016. "No queremos que nos mientan más. Necesitamos saber a qué atenernos. Hay familias viviendo en una pieza", dice Eugenia Reyes, madre de dos nenas. El complejo habitacional "Barrio 104" o "Jorge Rubén Varela", que se encuentra detrás de la cancha de Puerto Nuevo, inscribe a Campana en el largo listado de ciudades que cuentan con obras inconclusas dentro del marco del Plan Federal de Viviendas del gobierno anterior. Iniciado en 2012 y con fecha de entrega para octubre de 2013 primero, y marzo de 2014 después, el Intendente Abella logró reiniciar las obras en diciembre de 2016 con un plazo inicial de entra de 8 meses. Sin embargo, el plazo se sigue dilatando, ahora a la espera de pluviales, luz y gas; mientras que las cloacas estarían a medio terminar y sí contaría con agua potable. Los vecinos adjudicatarios, 104 familias exactamente, en su momento pagaron tanto al contado como en cuotas alrededor de U$S 30 mil, y sin embargo, 6 años después de iniciadas las obras no pueden contar con sus viviendas. "Estamos –dijo Carlos Escobar a La Auténtica Defensa – preocupados porque se termina el año y no tenemos una respuesta concreta de cuándo nos van a entregar las viviendas. Nosotros pudimos lograr una extensión de nuestro contrato de alquiler, pero otros no pudieron renovar y les están haciendo el aguante en la casa amigo o de un familiar". En ese mismo sentido, su esposa, Eugenia agrega: "No queremos que nos mientan más. Necesitamos saber a qué atenernos. Hay familias viviendo en una pieza porque apostaron a la finalización de la obra y no salieron a alquilar. Nosotros, somos de Zárate, y como nos dijeron que este año era sí o sí, inscribimos a mi hija de 6 años en la escuela de barrio Siderca porque nos iba a quedar cerca de nuestra futura casa". Por su parte, Mariano Cáceres opinó: "Si hay problemas, queremos saberlos. Pero no queremos tener más falsas expectativas porque además tenemos que resolver cómo y dónde vivir mientras nos entregan la casa. Ahora nos dijeron que para Navidad anuncian la obra final. Ya no nos importan cuánto tarden, sino que nos digan una fecha cierta"; y Damián Helse culminó diciendo: "No importa si no conectan el gas, nos arreglamos. También es importante que abran las calles internas".

Mariano Cáceres, Carlos y Eugenia Escobar y Damián Helse ayer con La Auténtica Defensa.





EN MAYO DE ESTE AÑO EL MUNICIPIO DABA CUENTA DEL AVANCE DE LA OBRA DE CLOACAS



Adjudicatarios del Barrio 104 piden fecha cierta de entrega

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: