Después de un mal arranque, el Tricolor se recuperó, hizo un gran segundo tiempo y le ganó 78-58 a Sarmiento de Coronel Suárez. De esa manera extendió su invicto como local y ratificó su liderazgo inicial de la Zona C del Provincial El inicio de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 le proponía a Ciudad de Campana un importante examen. Y el Tricolor respondió con solvencia, recuperándose incluso de un mal arranque para superar finalmente por 20 puntos de diferencia a Sarmiento de Coronel de Suárez. Fue victoria 78-58 para los dirigidos por Sebastián Silva, que de esta manera extendieron su invicto como local y ratificaron su liderazgo inicial en la Zona C de esta segunda fase. Es que el CCC comenzó primero por su arrastre de 9 puntos de la primera fase, pero en caso de perder anoche iba a dejar la cima en manos de Sarmiento, un equipo de muy buena estructura y con dos jugadores determinantes como el base Lucas Cháves (quien supo integrar Selecciones Argentinas Juveniles) y el experimentado pivot José Luis Pappalardi (el año pasado ascendió al TNA con Racing de Chivilcoy). De hecho, en el primer cuarto, el equipo de Coronel Suárez aprovechó un arranque errático del Tricolor y tras cinco puntos consecutivos de Pappalardi (un triple y un doble) tomó nueve de ventaja (14-5) para posteriormente cerrar el parcial 16-9 arriba. Dos triples de Alejandro Irigoyen y dos de Facundo Romani impulsaron la levantada del CCC en el segundo período, aunque el juego se hizo trabado y el goleo se mantuvo muy bajo en Chiclana 209. Por eso se fueron al descanso largo en tablas, con 27 puntos por lado. Fue el último momento de paridad del encuentro, porque desde el inicio del tercer cuarto fue todo Tricolor: triples de Maximiliano Gutiérrez e Irigoyen le permitieron escaparse en el marcador y establecer diferencia de doble dígito. Pero "Guti" recién estaba iniciando un momento decisivo en lo individual y en lo que fue el encuentro, porque terminó el período con 16 puntos y siendo el gran argumento del CCC para tomar 15 de ventaja (57-42). En el arranque de los diez minutos finales, Romani sumó un doble y un triple y Rubén Runke aportó otra "bomba" para que Ciudad lleve la máxima a 23 puntos de diferencia (67-44) y sepulte cualquier intento de reacción de un rival que ya dependía casi exclusivamente de lo que aportara Pappalardi (22 puntos) y que encima sufría físicamente el ritmo de juego, afectado por el largo viaje que debió realizar desde Coronel Suárez hasta Campana. Lo cierto es que el Tricolor se quedó con un triunfo muy importante, que lo pone como líder de la Zona C con 11 unidades, ahora, a más de un juego de distancia de Sarmiento (9,5). La primera fecha de este grupo se completará esta noche con el duelo entre Sportivo Pilar (8) y Carlos Pellegrini de Punta Alta (6,5). El próximo fin de semana, en tanto, será el último de competencia antes del receso y tendrá al CCC viajando hasta Pilar para enfrentar a un siempre duro y complicado Sportivo. Sin embargo, los dirigidos por Silva ya han demostrado que tienen oficio, variantes e intensidad para imponerse en cualquier escenario. Por eso son uno de los grandes candidatos al ascenso al Torneo Federal. Y anoche lo demostraron ante un rival de jerarquía. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (78): Facundo Romani (15), Maximiliano Gutiérrez (22), Francisco Santini (6), Rubén Runke (9) y Martín Delgado (11) (FI); Alejandro Irigoyen (9), Juan Cruz Gallardo (4), Eliseo Iglesias (0) y Alejo Fioretto (2). DT: Sebastián Silva. SARMIENTO (58): Lucas Cháves (14), Enzo Rodríguez (7), Iván Krenz (4), Maximiliano Sterz (0) y José Luis Pappalardi (22) (FI); Ariel Daloi (1), Pablo Rodríguez (4), Guillermo Schwindt (4) y Lorenzo Marsal (2). DT: Mauro Richotti. PARCIALES: 9-16 / 18-11 (27-27) / 30-15 (57-42) / 21-16 (78-58). JUECES: Ezequiel Valente y Juan Manuel Petroni. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

JUAN CRUZ GALLARDO DEJA BIEN ALTO LA BANDEJA PARA SUMAR DOS PUNTOS EN UN PASAJE DEL ÚLTIMO CUARTO.





MAXIMILIANO GUTIÉRREZ LIDERÓ A CIUDAD EN EL DECISIVO TERCER CUARTO: ANOTÓ 16 DE SUS 22 PUNTOS EN ESE PARCIAL.





RUBÉN RUNKE TRABAJANDO ANTE EL PIVOT JOSÉ LUIS PAPPALARDI, LA MEJOR FIGURA DEL EQUIPO VISITANTE.

Básquet:

Provincial; Ciudad comenzó la segunda fase con una victoria muy importante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: