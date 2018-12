El viernes 7 de diciembre fueron presentados el Transporte eléctrico Canal Alem, una lancha solar que acercará a los vecinos isleños con la ciudad de Campana, y las aulas eficientes de la EST Nº2 de Zárate. Durante el evento, los estudiantes protagonistas de la edición 2018 del programa educativo de Tenaris contaron su experiencia y sensaciones de haber contribuido a resolver necesidades comunitarias reales. También relataron su vivencia en planta jóvenes que fueron parte de las primeras Prácticas Profesionalizantes organizadas por la compañía. En un emocionante evento, este viernes fueron presentados los proyectos tecnológicos de la edición 2018 de GEN Técnico, el programa de fortalecimiento educativo impulsado por Tenaris en escuelas técnicas de la región. El Transporte eléctrico Canal Alem, bautizado "Tierra sin mal", y las aulas eficientes de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 "Tomás Espora" de Zárate deslumbraron por su magnitud y el impacto real que producirán una vez puestos en funcionamiento. Ante un auditorio de Tenaris repleto, estudiantes contaron su experiencia y sensaciones siendo parte de proyectos concebidos para brindar soluciones a desafíos concretos: la integración con la ciudad de los vecinos del sector insular de Campana y el ahorro energético para el establecimiento educativo de Zárate. También relataron su vivencia en planta los alumnos que fueron parte de las Prácticas Profesionalizantes, que Tenaris llevó adelante por primera vez en este 2018 y gracias a las cuales 47 jóvenes de las escuelas EST Nº2 y EST Nº4 de Zárate, junto a estudiantes de la EST Nº1 de Campana, realizaron 200 horas de desempeño profesional en diversos sectores de la empresa. "El nivel de estos proyectos es realmente asombroso, por lo que estoy convencido que han contribuido a su formación como técnicos. También me entusiasma el hecho de ver tantas empresas e instituciones apoyando detrás. Los felicito a ustedes, a sus docentes y a todos los que participaron de este GEN Técnico", manifestó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, durante un panel que compartió con un grupo de alumnos. MÁS CERCA DE SU CIUDAD Sin lugar a dudas, por su grado de innovación tecnológica y la cantidad de actores solidarios reclutados, el Transporte eléctrico Canal Alem marcó un hito en la historia del programa. En ella trabajaron alumnos de las escuelas técnicas Nº4 de Zárate y Nº1 de Campana, que se encargaron de la colocación de los paneles solares, el montaje del sistema eléctrico, los sistemas de seguridad y emergencia y la carpintería a bordo, entre otras tareas. Para eso, trabajaron dentro de la planta de TenarisSiderca, planificando las actividades y respetando los procedimientos de seguridad como en cualquier experiencia industrial real. En tanto, estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca y jóvenes del centro de recuperación de adicciones Honrar la Vida se encargaron de la fabricación de ocho muelles a ubicar en distintos puntos del recorrido, que incluyen luminarias y tendido eléctrico alimentado por paneles solares apto para, por ejemplo, la recarga de celulares mientras se aguarda la llegada del transporte. Un puerto flotante se fijó en la intersección del canal Alem con el río Carabelas, punto de partida de la embarcación que muy pronto comenzará a unir la isla con el resto de Campana. Pero el proyecto Transporte eléctrico Canal Alem aunó más compromisos. Axion energy donó una planta potabilizadora de agua para los isleños, que fueron montadas por estudiantes de la EST Nº1 de Campana. Honda Argentina, un motor a explosión de 60 HP para ser usado en casos de emergencia; y SPI Alnavi afrontó el costo de los paneles solares. También colaboraron las empresas Masterbus, Carsol S.R.L., TADA S.A., Stegsa, Biox Informática y Astilleros Roberto Storni. Las instituciones estatales que se sumaron a las iniciativas fueron Municipio de Campana; Prefectura Naval Argentina, que asesoró en la capacitación del conductor de la lancha y constató su operatividad; y el INTA Estación Experimental Delta, junto a la Administración de Parque Nacionales, forestaron con especies nativas las áreas circundantes a los muelles y colocaron paneles informativos para concientizar a los visitantes sobre las especies de animales en peligro de extinción que, a su vez, le dan nombre al puerto y los muelles. Además, el Club Náutico Norte construyó y transportó el puerto flotante hasta su ubicación definitiva; y el Boat Club Campana acondicionó una dársena donde atracará la lancha cada vez que visite el continente. "En Argentina no hay motores eléctricos para la propulsión de embarcaciones públicas. Este vehículo es el primero de su tipo en el país y un proyecto inédito también para GEN Técnico, siendo por primera vez de carácter colaborativo y por darle respuesta a una necesidad concreta de Campana", explicó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. Para David Dondena, gerente de Servicios Industriales de la empresa y uno de los principales impulsores del proyecto, la embarcación solar "llegó a representar una hija a la que ahora tenemos que dejar ir", como reconoció emocionado ante la prensa local. "Vi a los chicos muy entusiasmados, con ganas de aprender y aportar en todo momento. Uno me confesó que había llegado algo reticente, pensando que iba a trabajar gratis para una empresa, pero que ahora se iba con la satisfacción de haber aportado a mejorar la vida de sus vecinos isleños", contó. Javier Martínez Álvarez entregó las llaves de la embarcación a Omar Fernández, presidente de Isleños Unidos II, institución que la administrará. "Estamos emocionados y agradecidos hacia las empresas, las escuelas y sus alumnos. Creo que el beneficio principal lo tendrán los jóvenes, porque esta embarcación fue concebida con la intención de que puedan ir a estudiar a las escuelas técnicas o a las universidades de la ciudad", aseguró el isleño. "Ahora que estoy viendo la lancha -expresó Laureano Collaso, alumno de la EST Nº1 - me pongo a pensar que fue un buen trabajo, porque pudimos ayudar a personas que lo están necesitando. ¡Queremos ver la lancha en el agua ya!". ESCUELA VERDE En pleno centro de Zárate hay una escuela cuyo primer piso está siendo alimentado con energía solar. Es la EST Nº2 que, gracias al equipo de alumnos y docentes que participó de GEN Técnico 2018, elevó de 12 a 48 los paneles solares instalados sobre su techo, lo que permitió llevar la capacidad de generación eléctrica de 3 a casi 12 kilowatts. El proyecto "Escuela verde - Aulas eficientes" tomó la posta de los avances logrados en la anterior edición de GEN Técnico y le permitió alcanzar una marcada impronta sustentable al establecimiento. Los estudiantes no solo se encargaron de la instalación de los nuevos paneles, sino también de la puesta a punto del cableado eléctrico del piso superior de la escuela. Por su ambición y compromiso con el medio ambiente, la iniciativa fue declarada de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de Zárate. "Fue un reto difícil: subir los paneles al techo, hacer las conexiones, programar las tarjetas RFID para controlar las luces. Hasta calculamos la productividad de la luz solar día por día. Aprendimos muchos sobre sistemas eléctricos y mejoramos nuestra capacidad de trabajo en equipo. Y además dotamos a la escuela con una instalación de consumo reducido", resumió la estudiante Sol Feria. Para su compañero Jonás Aguilar la programación mediante el software Arduino fue lo más didáctico del proyecto, ya que "a la base que teníamos le sumamos conocimientos de radiofrecuencia para identificación, lo que permite controlar el encendido de las luces con las tarjetas RFID". Un invertidor de corriente y un conjunto de baterías de almacenaje completan el circuito de generación solar de electricidad, lo que hacen de la EST Nº2 un modelo de sustentabilidad a imitar. SOBRE GEN TÉCNICO GEN Técnico es un programa de fortalecimiento educativo impulsado por Tenaris que tiene como objetivo reducir la brecha que existe entre el egresado de las secundarias técnicas y las necesidades de las industrias. Durante 2018, 381 alumnos de 5º, 6º y 7º año de las escuelas EST Nº2 y Nº4 de Zárate recibieron 1.212 horas de capacitación: 732 de capacitación en módulos técnicos y 480 sobre habilidades blandas. Además, 47 alumnos de esos dos establecimientos y también de la EST Nº1 de Campana realizaron 200 horas de Práctica Profesional en la planta de Tenaris. Durante su paso por la planta, elaboraron un total de 45 proyectos industriales con el acompañamiento de 27 tutores internos.

ALUMNOS Y DOCENTES DE LA EST Nº2 PARTICIPARON DE GEN TÉCNICO 2018, LLEVANDO DE 12 A 48 LOS PANELES SOLARES INSTALADOS, GENERANDO AHORA CASI 12 KW





ALUMNOS DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS Nº4 DE ZÁRATE Y Nº1 DE CAMPANA DEDICARON SUS HORAS AL TRANSPORTE ELÉCTRICO DE CANAL ALEM.





JAVIER MARTÍNEZ ÁLVAREZ ENTREGÓ LAS LLAVES DE LA EMBARCACIÓN A OMAR FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE ISLEÑOS UNIDOS II, QUIENES LA ADMINISTRARÁN





LOS 48 PANELES SOLARES MONTADOS SOBRE LA ESCUELA TECNICA Nº2 DE ZARATE

#15noticias - Cierre del programa Gen Técnico #Canal15Campana #CampaBA https://t.co/F2mQd5RQqC — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 11 de diciembre de 2018 Cuando te toca jugar con un crack como David Dondena, hay equipo para sacarla de la cancha #educaciontecnica #gentecnico #pasionindustrial @Tenaris_ar @martinfresco @_javierma pic.twitter.com/sdOtbXzQql — Luis Ignacio Grieco (@luisgrieco) 7 de diciembre de 2018 Dos generaciones unidas por el compromiso.

Oriana Villalba (18), de la Escuela Técnica N°1 de #Campana, y Antonio Cinquini (73), quien trabajó durante 44 años en #TenarisSiderca, forman parte del proyecto Lancha Solar que impulsamos a través del programa educativo #GENTécnico pic.twitter.com/Colawh7IJh — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 5 de diciembre de 2018

Sustentabilidad e impacto real:

La impronta de los nuevos proyectos tecnológicos del GEN Técnico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: